李多慧OUT！「全民表妹」李雅英強勢襲台

台灣啦啦隊競爭向來激烈，一眾女孩為求搏出位，不時更會喺社交網大派福利氹粉絲，其中來自韓國嘅啦啦隊女神李多慧，更憑玲瓏浮凸嘅姣好身材及甜美外貌，圈粉無數。而隨着李多慧喺台灣啦啦隊界闖出名堂，喺韓國人氣媲美李多慧嘅「最強外掛」安芝儇，亦於去年年底宣布加入「台鋼雄鷹」，消息一出瞬間掀起熱議外，近日就連韓國嘅「全民表妹」李雅英都宣布加盟籃球啦啦隊「浪LIVE電豹女」，隨着女神來台消息曝光，現場更擠滿逾百位粉絲到場接機，人氣相當驚人！

面對逾百位粉絲嘅到場支持，李雅英亦感動道： 「謝謝大家對我的支持，剛出海關就看到那麼多人幫我加油，還做我的加油牌，差點感動到哭出來，我會好好加油，把最好的表演呈現給大家，我愛台灣！」而為咗一睹偶像風采，有唔少粉絲更一早從台南趕往台北接機，其中一位來自台南嘅粉絲更興奮道：「我平時都有在社交網追蹤韓國啦啦隊，李雅英很可愛，也很有魅力，沒想到她會來台灣加入啦啦隊。我今天特地請假北上，希望能幫她加油打氣！」

而為咗回報粉絲嘅熱情應援，李雅英更將印有自己肖像嘅韓式點心送畀粉絲，認真錫粉絲外，球隊成員亦大讚李雅英魅力無窮，甚至剩係傳出消息會加盟球隊，就引嚟唔少廣告代言搵佢合作，認真犀利。