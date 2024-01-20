紫藤琉衣　雪乳補習老師

相信唔少人喺讀書嘅時候都會上過補習班，就算幾唔願意都好，能夠喺課餘時間補充學習一下，對成績點都會有進步。當然，大家應該會覺得上堂唔係問題，最好就有個好老師，咁唔知紫藤琉衣呢位巨乳美人又啱唔啱大家心水呢？

白滑脹卜卜

喺日本寫真界當中，好多女優都身懷絕技，有唔少更加擁有專業資格，好似松村加南子係藥劑師，至於御寺雪則係魔術師，而今日同大家見面嘅紫藤琉衣都唔輸蝕喎，因為佢一樣都係「師」，答案就係一位補習老師喇。

今年24歲嘅佢，雖然年紀輕輕，但可能因為做過老師嘅關係，面上散發出一股溫文儒雅嘅成熟氣質，比起其他同年紀嘅青春可愛少女，別具一番迷人韻味。此外，佢全身肌膚雪白鮮嫩，身材凹凸有致，心口擁有一對水滴形G奶飽潤又脹卜卜，而且質感天然且富彈性，絕對係一等一嘅好波，實在令人愛不釋手！之不過，琉衣如果可以將個肚腩仔縮減多兩三吋嘅話，呢副胴體就更加接近完美喇！

胸大有煩惱

琉衣雖然係最近至展開寫真女優工作，但其實佢好早就已經同大家見面，因為佢曾經做過童星，當時嘅藝名就叫做流川由里，不過由於當時要應付學業，所以後來佢決定放棄童星事業。

雖然係咁，佢熱愛喺人前表演嘅性格仍未改變，讀高中嘅時候一於做下課餘Cosplayer。之不過，琉衣就表示自己一直好想扮男性動漫角色，但係始終都扮唔到，原因係心口對波太大，夾硬紮胸又太辛苦，所以都係放棄咗。而呢種來自胸大嘅苦惱又延伸到琉衣嘅補習老師工作，因為由佢授課嘅補習班好多都係男生，而班男仔好多都只係留意琉衣個胸而搞到無辦法專心上堂囉！

紫藤琉衣投身寫真界之後，備受注目同歡迎，密密接咗好多寫真拍攝工作，想知道最近佢又拍咗幾多寫真嘅話，就要Click入佢嘅社交網睇睇喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-24-35