可宜佗巨B擺烏龍　瞓醒即跳落床

混血女主播可宜早前宣佈造人成功，一擊即中，佗上龍B仔，做主持精明，佗Ｂ後卻變得烏龍，經常忘記自己是孕婦，令家人發笑，她最多謝孫慧雪做BB用品供應商，令她省回不少開支。

與藍球名將鄭錦興結婚兩年終於造人成功，可宜現懷有5個多月身孕，日前出動掃BB用品，因腹中塊肉身材高人一等，故她揀每件BB用品都要求大呎碼，連㨂BB床都親身試坐過，保證承重力足。開心有好友孫慧雪成為她最大BB用品供應商，接收了雪雪的BB物品，深信BB用過的物品會帶來福氣。

提到日前照4D超聲波，發現BB遺傳了老公高大身材，擁有長腿和大肚腩，她一時貪玩追問BB的生殖器官的尺碼，獲知比一般大一倍，十分驚喜，不過她笑指老公最擔心BB樣貌似他，可宜笑說：「第一次照4D見到BB鼻高高，第二次照發現變咗圓鼻和厚唇，愈來愈似老公，老公講笑話想暫時離家出走，希望BB可以似番媽咪。」

可宜的預產期在4月，透露想生產前出走大板旅行放鬆一下，自爆烏龍事，「我成日唔記得自己有咗，坐車會撞到個肚，瞓醒起床就跳落床。」現在她是家中的「女王」，飯來張口，有老公做「奴婢」服侍，她指老公每次都有陪伴做產檢，望老公多多學習，好讓她產後繼續做女王。

場地:Mothercare