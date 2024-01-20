Lauren Burch荷法混血兒　魔力爆棚

性感網紅嘅出現，令男士見識到唔同國家索女嘅魅力，其中有一位女神級網紅大家一定要識，佢就係嚟自加拿大嘅荷法混血兒Lauren Burch，唔單止魔力爆棚，而且人氣超高，擁有逾900萬粉絲，相當厲害呀！

百萬級女神

家陣嘅性感網紅其實係一個籠統詞，皆因佢哋除咗經常喺網上分享福利照外，本身亦從事模特兒、網絡主播、Coser等工作，其中尤以模特兒工作最為常見。不過，好似出生於加大拿安大略省嘅Lauren Burch咁，不但係正宗網紅出身，跟住同時踩入模界、主播界及Cosplay界嘅例子卻唔多見，而佢之所以能夠多棲發展嘅原因，無非在於佢萌度極高嘅索樣，加埋前凸後趷嘅魔鬼級身材，簡直係男人心目中嘅女神。

佢擁有如此索爆外形，散發出獨特嘅氣質，皆因佢係荷蘭及法國混血兒，早喺高中時已經常被模特兒公司嘅星探睇中，邀請佢投身模界發展。而佢亦覺得自己魅力十足，於是喺2019年開設影片社交帳號，憑住唱歌跳舞影片而獲得極高人氣，時至今日佢嘅粉絲人數超過900萬，成為百萬級女神。

孖家姐拍寫真

之後，佢食住個勢開設埋打機直播頻道，一邊打機一邊同粉絲互動，相當親民，難怪咁受歡迎啦！而佢本來冇諗過踩入模界，因為一段孖生家姐入鏡嘅影片，結果成為佢投身模特兒行業嘅契機。

原來佢嘅孖生家姐Julia Burch，同樣係樣索身材正，早喺2018年以18歲之齡展開模特兒事業，同時喺Cosplay界擁有超強人氣。被網民稱為世紀合體嘅影片一出，唔少粉絲敲碗要求兩姊妹合體影寫真。經過一段時間籌備同製作後，兩人終於推出合體Cosplay寫真，網民超勁嘅反應令兩姐妹大受鼓舞，於是喺2020年組成Cosplay組合「Burch Twins」，同時進軍模特兒界、Cosplay界及網絡直播界，與此同時，兩人更頻頻喺Cosplay活動上亮相，人氣可謂一時無兩！雖然姊妹花組合人氣強勁，但Lauren仍經常以個人身份推出寫真，以火辣形象益粉絲！

Profile

出生地：加大拿

身高：160cm

三圍：34E-24-34

Lauren Burch嘅萌爆索樣固然吸睛，前凸後趷嘅身材更加養眼，如此誘人嘅外形，無論做模特兒或Coser，所拍攝嘅寫真都咁吸睛，難怪佢嘅人氣一直攀升啦！