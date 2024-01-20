容祖兒演唱會搬上戲院大銀幕　10場爆滿再添食跑勻港九謝票

樂壇天后容祖兒破天荒將演唱會放上大銀幕，一開售10場門票瞬間售罄，反應相當熱烈！祖兒前日跑勻港九戲院謝票，並笑言英皇老闆楊受成指她成了「票房保證」，她則謙稱自己是票房毒藥，竟可以令戲院「全院滿座」10場爆滿，是一個很好的回憶！

容祖兒將演唱會《My Secret Live: ANOTHER SIDE 》放上大銀幕，反應如此熱烈，她特別宣布下星期會加開場次，讓未能買到飛的朋友可以入場欣賞這次演出。

為答謝觀眾的支持，祖兒前日與導演彭秀慧由下午4時開始馬拉松式於九龍、香港兩區謝票至晚上11時，一共跑了8場，令觀眾非常開心，而觀眾亦相當興奮及投入，不少歌迷更跟祖兒的召喚，一齊穿上「閃閃令Dress Code」，戲院內又不時出現全場燈海及大合唱，十足十再開大型演唱會一樣，令祖兒也十分感動。現場所見，每場觀眾都睇得十分開心，又喊又笑又大叫，亦有觀眾是從南非、英國、加拿大等地特意趕回來看這次電影版。

「票房毒藥」變「票房保證」

對於把演唱會搬上大銀幕，祖兒笑言感覺很夢幻及興奮：「IMAX嘅銀幕好大，第一次見到一個超巨型嘅自己，被放大100倍，真係要多謝我媽咪，因為我見唔到自己毛孔，哈哈。雖然我睇剪片好多次，之前又自己入場睇過，但係今日再睇，發現咁大個銀幕，真係咩都無所遁形，好多細節係今日先睇到，例如自己流晒汗，件衫背脊濕晒……睇到自己每一首歌都好用心去唱、去演釋，冇辜負34場嘅觀眾，真係自己都想讚吓自己。（有觀眾話等你憑呢部戲角逐香港金像獎影后！）老闆楊受成都笑我依家係票房保證，唔係票房毒藥，哈哈！呢方面我邊敢強求，我呢個票房毒藥可以令到戲院Full House，已經可以寫係我人生記事簿上面，有一個非常好嘅回憶啦！」有歌迷問祖兒何時再開演唱會？祖兒則透露稍後會到澳門演出，2025年則會有大型演唱會計劃。祖兒媽媽、弟弟一家前晚都有來支持，祖兒媽媽更發表心聲，指睇大銀幕睇得非常開心及安心，而弟弟則在現場高舉女兒向姑姐打招呼，相當可愛。