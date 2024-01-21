「脫粉」拖冧新歌View數　姜濤受打擊抱病自救

人氣王姜濤開騷先嚟病，前晚入院連打3針「急救」！病住唱的他騷後未有爭取時間休息，反而死撐開Live宣傳新歌，如此搵命博有傳受「脫粉」影響，以往其新MV的單日點擊必過百萬，新歌卻跌剩一半都冇，情緒大受打擊！

男團MIRROR共16場亞博演唱會本月15號開鑼，可惜好事多磨，成員Edan於第2場拉傷頸後，輪到姜濤「唱殘」，自第3場開始「打敗仗」，騷後疑發燒，在社交網上載接受中醫治療，於耳仔拮針放血的短片。18號休場一天後，他的病情似有好轉，翌日開騷前還上載後台花絮，寫道：「今天也OK的，Day 4 let's go」，怎料犯「小器」禁忌，他於騷後病情突然加劇，昨午在社交網上載手背插針疑入院的照片，一眾「姜糖」紛紛擔心晚上的演出會否12缺1！

點擊率一再尋底

幸好他再上載豎手指公相報平安，寫上：「I'm ok~~打了三支針，今天可以的。」為宣傳「第14胎」新歌《黑月》，他更相約Fans網上見：「今晚有力氣的話，開個直播說一下這個MV。」經理人花姐派定心丸，指姜濤只是感冒，怕影響演出才睇醫生，考慮到尚有11場，故有少少不適便即時處理。

姜濤臨陣入院「急救」，Fans當然心痛，但有網民則暗寸：「又病呀？病仲開Live咁得意？」有指他寧願犧牲休息時間也想開Live，全因「View情告急」。其大熱舊作《作品的說話》MV曾創下30小時破150萬收看次數的佳績，去年5月推出的《DUMMY》MV亦保持單日錄得123萬點擊，可是到去年底的《岩巉》MV，上架一星期仍未破百萬，明顯跌Watt！及至最近的《黑月》MV，他破格以Bad Boy造型跟女主角大演情慾戲，本以為有助「收視」，怎料上架超過日半仍未夠45萬「收視」，未知姜糖是否對其又摸又咀「冇眼睇」。

「公審事件」賠人氣

有傳姜濤對新作「高開低收」相當不滿，MV原定18號晚上9時首播，但公司以「技術性問題」為由延遲，知情者爆料：「姜濤喺社交網為延期推出向姜糖致歉，但佢用咗句『又出現這種問題』，係暗寸緊公司。」最終MV推遲3小時，以「兒童不宜」為由改於午夜上架，但他仍為View數低發脾氣。

爆料者又稱姜濤歌曲「爆View」不再，全因過往有不少「非姜糖」捧場，但發生「公審女網友」事件後，不少網民決定「棄姜」，早前他便失落叱咤「我最喜愛的男歌手」。網上有人舉行《我最討厭的頒獎禮》，網民以83,586票夾份送上「我最討厭的男歌手」給姜濤贈興，難怪他病住都要落力谷MV。

另外，昨日第5場演唱會開騷前，鏡仔12個Fan Club（FC） 發起萬人大合照撐MIRROR，有Fans表示加入官方FC後未見有免費應援活動，故集齊12子的Fans搞聯乘活動，台上台下證「團魂」！