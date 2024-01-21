【是日通勝】

農曆十二月十一

癸卯年 乙丑月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：動土、移徙、出行

忌：開倉、安床、立約

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、37、26

幸運顏色：金黃色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：若意中人是山羊座，主動示好易打動對方。

金牛座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

雙子座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

巨蟹座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

獅子座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

處女座：給身邊人下台階，避免感情關係鬧得太僵。

天秤座：愛情運差勁，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

天蠍座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

人馬座：笑多一點有着數，幸運之神會陪伴你左右。

山羊座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

水瓶座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

雙魚座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 人緣好

（跌）虎 易急躁

鼠：運勢平平，做事順其自然，勿走極端。

牛：不在小事上糾纏，斤斤計較易惹是非。

虎：是日沖煞，做事勿過急，要注意休息。

兔：面對誘惑要冷靜，盡可能避開爛桃花。

龍：出行要注意安全，違規行為可致受傷。

蛇：與人相處少論是非，否則將自討苦吃。

馬：有求變的想法，但大事必須謹慎抉擇。

羊：冷靜處事勿衝動，少管閒事對你有利。

猴：人緣尚可，需控制脾氣，少與人爭論。

雞：做事易遇阻力，保持冷靜勿急於求成。

狗：大事勿用，保持低調，少管他人閒事。

豬：易出現令人為難之事，須作周詳考慮。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼面相的人愈遲婚愈好？

遲婚的因素有很多，部分人是出於自身選擇，傾向獨身主義，部分人是因心智成熟得較晚，覺得遲婚比較有利。其實早婚、遲婚各有好處，究竟適合遲婚的人有哪些面相特徵呢？

1.人中不明

人中是心性和欲望的代表。人中不明的人，心性多不定。年輕時，貪圖享樂，玩樂心重，不喜歡承擔責任，凡事多以自己為先。若過早結婚，容易因經常做錯事而失信於人，甚至與伴侶發生爭執。

2.鼻樑太挺

鼻樑代表一個人的自尊強弱，鼻樑挺拔的人，事業心、意志力很強，熱衷於事業，並將大部分精力投入其中，且遵循「先立業後成家」的宗旨。此類人太早結婚容易因為強勢，讓伴侶心生不滿；也會由於工作原因導致離婚，宜磨練心性後才拉埋天窗。

3.眉毛淡薄

眉毛短促稀薄的人（以修眉前為準），這類人的心性較孤僻，自我主義重，着重心靈感覺，若過早結婚，不會投注太多感情，在夫妻經營上也較易冷冷淡淡，或因細心度不足，導致夫妻感情冷淡。