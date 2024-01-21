娛圈單打︱爺孫戀又惹是非　結婚仍遙遙無期

唔通真愛必定多波折？去年本欄先至祝願，臨老結唔成婚的李龍基，今年可以順利跟年輕女友王青霞（Chris）拉埋天窗。殊不知結婚仍未有聲氣，竟先傳來Chris被多名壯漢暴打，警告她「嘔番基哥嗰7層樓出嚟」！嘩，認真濕滯！

李龍基當然第一時間護花，強調7層樓並未轉名給女友，反而將所有樓和車位過戶予前妻，Chris絕非欺騙感情。之但係，是非風雨依然未停過。又有內地網民質疑，Chris所謂出身富裕家庭、在美國讀書全屬老作，仲有自稱係佢中學同學的網民，話Chris並非美國大學畢業，甚至乎，Chris標榜自己畫功了得，其實畫作只係淘寶貨，有冇咁爆呀？

唉，真係愈爆愈有，愈描愈黑。Chris亦動了真火，又在社交網與網民唇槍舌劍，反駁係淘寶商家抄襲其畫作，重申自己在美國長春藤大學畢業，曾當飛機工程師，負責「畫螺絲」，亦因此獲港府「優才計劃」批准來港。

即係咁，爺孫戀始終不同尋常人家門當戶對的戀愛，加上李龍基又係名人，受人非議自是不在話下；何況二人相戀後非常高調，將7層樓轉名給Chris，亦係李龍基自爆，到頭來結唔成婚，外界先至有咁多懷疑。

所謂憎人富貴厭人貧，網民不嬲把口唔收，Chris亦毋須太過介懷。不過現今網絡世紀，真假消息滿天飛，清者未必能夠自清。最好的反擊，莫過於公開證據證明清白，例如喺邊間長春藤大學讀書，甚至將畫畫過程大公開等。當然，最簡單直接，梗係快快拉埋天窗啦！