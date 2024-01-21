郭富城配音感挫敗　越南話學極唔識發自己脾氣

影帝郭富城早前到內地宣傳新片，並自爆曾試過為電影配音時大發雷霆，全因嬲自己學不會越南話，不過他最終也堅持到底成功配音，毅力十足！

郭富城（城城）、林家棟、任賢齊（小齊）以及張可頤早前於內地為電影《臨時劫案》宣傳，期間城城向觀眾分享拍攝該片時的點滴，想不到一向出名好脾氣的城城，曾為該片配音而大發脾氣，他謂：「呢套戲入面我要講安南話，電影公司特別請咗個老師教我，但都真係配到癲咗，呢種語言比國語難10倍以上，我真係配唔到，所以個日我發咗自己好大脾氣。（最後是否都可以配到？）對，因為我發完脾氣，冷靜落嚟，再慢慢去嘗試，最終都可以配到。」如此辛苦也堅持完成配音工作，城城的專業精神獲現場不少觀眾報以掌聲，城城亦即「賣廣告」，叫大家記得帶上朋友支持新片。

張可頤被指黑面

由於行程非常緊密，眾人在不同地方之間來去匆匆，但城城依然精力充沛，搭升降機時也不忘重演戲中的趴牆甫士，難得小齊、家棟與他甚有默契，秒速跟隨，氣氛融洽又搞笑。未知是否太匆忙，有指張可頤在跑宣傳期間，黑面兼嘴藐藐，更有截圖佐證，但有不少在場的觀眾幫她澄清，指可頤全程都非常親切，見到觀眾、粉絲向她打招呼，定必第一時間回應，只是走路、等候期間不會無故地笑，才出現沒有表情的截圖。