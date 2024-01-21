星玄｜苟芸慧同老公破鏡重圓　自爆「雙胞胎姊姊」身份

今日係1月21日，農曆十二月十一，宜動土、移徙、出行。最旺嘅生肖係猴，人緣尚可需控制脾氣，少與人爭論。張敬軒就係屬猴，早前佢就過大海連開13場演唱會，就連張媽媽都差啲冇飛入場睇，搞到要軒仔喺社交網，叫歌迷讓飛呀！最後張媽媽成功喺第2場個唱，化身小粉絲捧場力撐囝囝，軒仔仲得意將一啲歌詞改成「媽媽」，更喺獻唱期間不斷哽咽，張媽媽睇見都感動落淚。軒仔對媽媽咁好，人緣又好，當然一切都順順利利！

今日幸運星係巨蟹座，得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。「苟姑娘」苟芸慧就係巨蟹女，自從2018結婚後，佢鮮有喺公開場面露面，期間更不斷傳出，佢同老公陸漢洋婚變嘅消息。有傳老公力挽狂瀾，最終雙方破鏡重圓。早前有網民指喺名店巧遇「苟姑娘」本人，對方亦相當友善，「冇托手肘」簽名兼合照，人靚心善嘅「苟姑娘」，梗係受到唔少人讚賞喇。

藝人苟芸慧出道多年，一直被指有個雙胞胎姊妹。日前她終於透過社交網回應，表示港姐冠軍陳茵媺係佢嘅雙胞胎姊姊。原來苟芸慧一直被指與陳茵媺撞樣，有網民甚至留言說「這是陳豪太太」，苟芸慧回覆：「我是苟芸慧，陳茵媺的雙胞胎妹妹」，相當搞笑。