王菀之推出英文新歌　MV親自操刀

歌手王菀之（Ivana）相隔兩年推出新歌 《Shattered》，樂迷等候已久，不停為樂迷帶來新意的她，今次意想不到是推出英文歌，讓樂迷大為驚喜，前晚（19日）MV推出後，好評如潮。

多才多藝的Ivana，今次推出新歌，不單曲詞親自操力，MV也是親自執導，這已經是她第５次執導自己的MV：「因為我覺得MV係立體地表現我的音樂，分享訊息，睇到留言讚作品好靚，我真係好開心，好多謝大家依然願意等待我嘅作品同埋咁支持，好多謝大家。」

她指上次同管樂合作做的音樂會，首次寫管弦樂曲，之後會繼續學習進修：「我一直都希望繼續尋找新方向，今次呢個作品我邀請了一位來自柏林、一位來自美國的混音師負責後期製作，好開心。歌迷惘民留言，對我嚟講，係一個好大的鼓勵，能給予我好大嘅力量繼續努力創作。」

Ivana剛完成了舞台劇《Skylight天色》，接著賀歲片《飯戲攻心2》上映，之後，她除了新專輯籌備之外，亦會繼續《初回限定》世界巡迴音樂會，目前計劃已經有十多場演出，過年後會先到加拿大、馬來西等地，跟歌迷相聚，其他城市及香港的樂迷，關於Ivana的音樂會演出，聽說有好消息稍後宣布。