「領展可持續未來館」帶你認識多元共融議題　寓學習於娛樂

【營業資訊】領展資產管理有限公司（領展）旗下可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」（未來館在去年11月推出全新社會共融主題「不同人一同行」聚焦「多元文化」、「健康情緒」及「樂齡人生」共融課題下的三個範疇。與此同時，未來館與不同的非政府組織、社會企業及大專院校合作舉辦以社會共融為主題的工作坊，當中包括以虛擬實境VR裝置體驗認知障礙症人士的日常生活以及學習手語及英文點字以了解聽障及視障人士的需要。領展希望藉着這些輕鬆有趣的活動於社區中營造更包容的文化推動香港社會共建更可持續的未來。新一輪工作坊由1月22日起於網上接受登記，費用全免。

社會共融主題工作坊涵蓋多元共融、心靈健康及樂齡活動三大範疇

未來館自開幕以來

定期與不同的夥伴機構合作舉辦工作坊，以有趣「貼地」的方式引領市民大眾學習和探索可持續發展實踐方案的同時，亦希望連繫各持份者一同推廣公眾教育及推動跨界別可持續發展協作。配合未來館社會共融主題「不同人一同行」，領展與十多家非政府組織、社會企業及大專院校合作，就相關主題舉辦超過100場工作坊。新一輪工作坊涵蓋多元共融、心靈健康及樂齡活動三大類別透過科技、手作及藝術等有趣方式，讓不同背景及年齡的人士都能輕鬆理解社會共融議題學懂尊重和欣賞每個人的不同從而在社區中建立共融文化。

多元共融系列工作坊包括

•讓參加者更了解視障人士需要的「趣味點字學習班」

•學習如何與聽障人士溝通的「手語活動教室」

人皆生而平等，每個人不論種族、文化或背景都享有同樣的自由和權利，並應受到理解和尊重。「多元共融」系列工作坊的目標是增進參加者對不同族群、尤其是對弱勢社群的認識及理解，從而建設一個更包容及和諧的社區。

心靈健康系列工作坊包括

•分享情緒管理知識及技巧的「『從關顧自己開始』身心靈健康講座」

•讓參加者學習面對各種情緒的「『從看見到聯繫』畫像工作坊」

•釋放壓力的手作活動如「雪耳研磨皂工作坊」和「集氣手繩：青少年朋輩支援工作坊」

現代社會生活節奏急促，很多都市人都承受着來自生活、工作或學業的沉重壓力，因此學懂正確的情緒管理技巧以及找到釋放壓力的方法非常重要。領展相信正面的想法能感染身邊同伴，形成一個正能量的循環，締造更和諧的社區。

樂齡活動系列工作坊包括：

•讓參加者有機會與長者互動的「不如問阿婆」以及由退休長者主持的「掛耳咖啡包DIY工作坊」

人口老化是香港以至全球社會正面對的重要議題。在與長者更多相處的機會下，學懂與他們溝通的技巧、理解並包容他們的需要非常重要，亦是建構一個「老有所依」理想社會的基礎。這系列活動適合不同年齡人士參加，透過活動，參加者除了可從長者們充滿睿智的人生得到啟發外，更可學習與長者溝通的技巧。