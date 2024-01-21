馬拉松︱降溫使乜怕　何沛珈小背心鬥林淑敏黑Top

香港馬拉松2024周日（21日）舉行，今屆賽事回復至疫情前規模，增至74,000個名額，雖然天文台早預測今早僅得14度低溫，但仍無阻市民熱血之心，而清晨5時天文台就錄得氣溫17度，比預料和暖。仲有多位圈中人參賽，好似一早預告會跑「半馬」嘅周潤發、吳保錡、「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、何沛珈、Cheronna、伍家謙、陳安立、梁諾妍等。

一班無綫藝人包括林淑敏、何沛珈、崔錦棠、曾文心及區竣陞等今早參加馬拉松賽事，眾人一早於維多利亞公園外集合，齊齊熱身為比賽準備，原先有報名參賽的陳曉彤則因突然有工作而未能參賽，不過也有到來為同事們打氣。

當中何沛珈同林淑敏都以素顏樣上陣，不過依然吸睛，二人更同以小背心出賽，對於但溫冇有怕，何沛珈以一襲粉紅小背心見人，做熱身時更瘋狂露出入面嘅黑色打底，而「大小姐」就以黑Top出戰，同樣吸睛。

參與10公里賽事的林淑敏表示心情興奮，雖然之前哮喘發作，但相信做足熱身後呼吸應該冇問題，她説：「希望1個鐘內完成到，當然唔會勉強，呢幾日都有練跑，前輩教我飲黨參可以養好氣管。」她表示能與一大班人一起跑步心情興奮，一定要到來感受一吓，談到於處境劇《愛．回家之開心速遞》中的老公送水輝（許家傑）也有報名參加21公里半馬拉松賽事，她笑指也想跟「老公」一起跑：「佢太勁啦，我肯定燈尾都見唔到，哈哈！佢都有提我呢幾日喺運動場練唔好跑街，冇咁易整傷腳。」

林淑敏最終以1小時6分鐘多完成賽事，對能跑出約平均6分鐘1公里成績感到滿意，表示哮喘未有影響，跑起來很舒服，不過跑畢後即有幾聲咳，她説：「好開心可以喺東區走廊跑步，多謝棠哥（崔錦棠）放棄自己嘅最佳成績陪住我哋跑，幫我哋打氣、提醒我哋點跑。」她表示來年想挑戰半馬拉松，下星期會開始準備。