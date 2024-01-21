【心理測驗】測測你的精神疲勞度

踏入新的一年，你現在是元氣滿滿還是死氣沉沉？有時候明明生活中沒遇到甚麽煩惱，但總是感覺有點悶悶不樂，很有可能是因為經過一年的累積，你的精神疲勞度快爆錶了！最近日網上流行一個心理測驗，就是通過第一眼察覺到的顏色，從而判斷你的精神疲勞程度，並給予你改善方法，快來試試吧！

【問題】以下的圖畫，你最先看到甚麽顏色？

A.西瓜紅

B.黃色

C.裸杏色

D.深紫色

【答案分析】

A.你的精神疲勞度為90%

你目前不僅精神上疲憊，生理上也是。你不滿足於現狀，內心深處不斷燃燒着能量，想要改變現實和環境。擁有雄心壯志是一件好事，但當你對自己周圍現狀充滿着抱怨和不滿時，又沒辦法很快得到你想要的環境，只會讓自己情緒陷入負循環。不如暫時發現當下的美好，這一刻你的心就會變得輕鬆起來。

B.你的精神疲勞度為78%

你的心靈似乎相當疲憊，特別是你缺乏肯定自己的能量，你總是在尋求他人的讚賞、喜愛來療愈自己。如果你能通過與身邊的人的相處從而為自己充電，這當然是一件好事。不過，為了成為更好的自己，你需要有自己滿足自己的力量。不管別人怎麽想，只要你懷着「沒關係，我知道自己擅長甚麽」，你的精神疲勞就會消失。

C.你的精神疲勞度為22%

你過着相當舒適的生活，精神也比較放鬆。這可能是因為你為人樂觀，善於發現事物美好的一面，俗話説福禍相依，你還能從發生的壞事中看到積極的一面，從中得到一些靈感。你平日就像太陽一樣，能夠照亮他人，請多將自己朝氣和活力傳遞給周圍的人吧！

D.你的精神疲勞度為56%

你的精神疲勞程度就像一個即將黃的紅綠燈。換句話説，它現在仍是綠色的......但是一不小心，你的電池會在眨眼間耗盡，請確保你有一定的空間來療愈自己。由於你對周圍的資訊非常敏感，很容易受到影響和動搖，所以最好與讓你頭疼的新聞和社交媒體保持合理的距離。