韓劇女神朴敏英　穿出甜美氣質

近期人氣網漫改編韓劇《和我老公結婚吧》引起熱話，內容講述女主角姜智媛因為患上癌症而時日不多，更意外目睹老公出軌閨密，最後慘遭二人謀害。而智媛奇迹重生，回到10年前，於是展開一場報仇之旅。飾演女主角的朴敏英為了詮釋癌症患者，更暴瘦至僅重37公斤，令不少網民驚嘆她的敬業程度。除此之外，朴敏英重生回到職場女性時期，經常以白色襯衫、黑色西裝褲和細框眼鏡示人，但原來她私下穿搭卻完全相反，更偏向甜美淑女風。

碎花連身裙

朴敏英和其大部分韓劇作品的形象差不多，同樣都是甜美斯文的風格，加上招牌燦爛笑容、波浪形長曲髮，簡直就像從漫畫中走出來的人物。如果經常留意她的生活照，相信不難察覺她非常鍾愛碎花圖案的單品，特別是碎花連身裙，例如她穿着一身粉嫩的碎花連身裙，手袖口做了泡泡形設計，裙擺綴以荷葉邊設計，更添飄逸感。如果想更有少女感，可以參考她另一套白色碎花連身裙，當中以粉紅色花朵作印花，手袖邊帶有皺褶設計，修飾手臂綫條，對於微胖的女性相當友好。

一字領連身裙

除了碎花連身裙之外，不難發現朴敏英同樣很喜歡一字領連身裙，不但能凸顯鎖骨線條，還可以遮住手臂的小贅肉。例如朴敏英這套白色一字領連身裙，裙子帶有收腰設計，十分顯身材，同時又能散發她性感活潑的魅力。又或者另外一套裸粉色的長版一字領連身裙，同樣也是不錯的參考例子。