周國賢暗示叫觀眾唔嗌除衫轉除褲　開騷感觸哽咽

一連兩場在麥花臣場館舉行的音樂節，前晚（19日）頭場圓滿結束，一班新紥樂隊MAIA慶孫、before the night ends、FUTURE DIARY 未來日記、NGAIMAN 蟻民、rosemances和Ragpickers拾荒客炒熱全場氣氛，周國賢（Endy）擔任壓軸，身為Band Show「前輩」的他，連唱《灰色小飛俠》和《Fall》後即脫去外套，表示已很久無玩Band Show，講笑：「以前玩Band Show一出場，觀眾就叫我除衫，依家會唔會叫我除褲？」台下觀眾紛紛大叫要他「除鞋」，十分搞笑。

Endy笑稱看到各支樂隊都有很多隊員，自己只有一人，感覺好像參加考試一樣，感到緊張。他稱自己和樂隊Zarahn正在創作新歌，希望盡快可以跟樂迷見面，隨後唱出《失散時光》時，一度感觸哽咽，強調自己是「強壯仔」不會輕易掉淚，之後唱出全新未錄音的歌曲《雙兒》，打破先錄音後演出的慣例。

他並帶了陪伴廿年的「老友」（木結他）上台，感慨地說：「現今樂隊喺技術和音樂上都進化咗很多，連觀眾嘅水平都有所提升，當年前輩對我鼓勵話『依家係你哋嘅年代』，想轉送畀在場嘅新音樂單位，期許佢哋能在音樂的世界中不斷進步。」