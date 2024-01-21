姚焯菲孖Yumi合照仍得寵　新歌上架四日點擊逾32萬

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）自傳出因續約問題遭無綫冷待，令她在《萬千星輝頒獎禮》中失落「最具潛質新人」後，無綫高層樂易玲疑「補鑊」，在社交網上載Chantel和得「最具潛質新人」奬的鍾柔美（Yumi）齊親吻她的「密照」，留言：「My lovely girls」 ，似乎欲證Chantel仍然得寵，不少「小菲象」（Chantel粉絲暱稱）留言希望樂易玲可以多給Chantel機會！

而未受失寵傳聞影響心情的Chantel，連日來為新歌《初心小島》瞓身宣傳，20號到學校唱校園騷，更首度現場演繹《初》歌，令台下學生瘋狂，不停舉手機喪拍片，而之前又偕黎諾懿到街頭送暖派免費飯盒，爭取曝光之餘又做善事，可謂一舉兩得。事實證明她的努力沒有白費，新歌上架四日至20號，收看次數逾32萬，登上影音平台的熱門音樂影片第10位，成績比之前的《小出走》及《這個姿態》更好反應。至於Chantel的粉絲「小菲象」更加碼應援，於1月23日至2月12日舉行應援電車活動，而1月24日更有電車派對，就算無綫冷落她，都有「小菲象」全力撐。