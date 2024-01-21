【營事檔案】白汁青口燴豆苗

這是一道融合了海鮮及蔬菜風味的菜式，鮮甜的青口和加上清新的豆苗，再配以濃厚的白汁，十分適合喜愛西式菜式的人士。平常處理青口，都以白酒煮青口為多，而今次加上了蔬菜，提供了更完整的營養素，再加上麵包月，就是營養均衡的一餐了。

青口含豐富的鋅及鐵質

青口是鋅的極佳來源，鋅是一種對免疫系統和細胞修復至關重要的礦物質，可有助增強免疫力。除了鋅以外，青口的鐵質比起牛肉更要高上一倍，鐵質有助製造紅血球，有助身體維持溫度及保暖。如選擇新鮮的青口，在烹飪前更應將青口徹底清洗乾淨，去除沙粒和雜質，在充分加熱後如發現未開口的青口不建議食用。而將青口與大蒜、洋葱和白酒一起蒸煮，直到青口開口，就是一道經典的青口菜式。

豆苗味濃簡易煮即可

豆苗是荷蘭豆的幼嫩莖葉，含有大量膳食纖維，可管理腸道預防便秘。豆苗有濃郁的菜味，因此適合清炒或簡單加上蒜蓉，將豆苗與蒜末快速翻炒，加入適量的鹽調味即可，簡單而健康，更可以保留豆苗的原味和營養。但要留意它的嘌呤較高，痛風患者則不宜多吃。

白汁青口燴豆苗

材料：

急凍青口 10隻

蒜頭 2瓣

豆苗 半包

脫脂忌廉湯 半罐

低脂芝士 1片

做法：

1) 青口解凍、蒜頭剁碎、豆苗洗淨備用

2) 在鑊中加入油，爆香蒜粒

3) 加入脫脂忌廉湯及半罐水煮滾

4) 加入青口及豆苗煮滾

5) 上碟後加上低脂芝士，餘溫會溶化芝士，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。