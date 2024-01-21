「後宮第一美」辛芷蕾再創事業高峰　自嘲「我就是個笑話」

內地女星辛芷蕾樣靚身材正，同時亦因相繼出演電視劇《如懿傳》、《餘慶年》知名度大增，而近期有份出演《繁花》嘅佢，更憑精湛演技成功入屋，而外形冷艷嘅佢，實際性格卻猶如少女般可愛，日前出席北京影視頒獎禮嘅佢，被問道2023年屬於邊一類型嘅博主時，佢竟然回應：「吃瓜（八卦）博主。」當被問道有咩搞笑、離譜嘅八卦時，佢回道：「今年太多了，全都是笑話，我都不知道該說甚麼好了！」並提到自己最近成日喺社交網分享心情、劇集傳宣，至於有咩令佢印象深刻嘅留言，佢竟然自嘲道： 「今年太多了，今年我就是個笑話。」

而隨着辛芷蕾嘅搞笑自嘲片段曝光，更引嚟唔少網友留言道： 「聽君一席話如聽君一席話，蕾子會說。」、「蕾姐這情商高，主打一個答了，但又沒答。」、「蕾蕾是會回答問題的。」、「我們蕾蕾是懂說話的藝術的。」、「吃自己的瓜、全都是我不知道講哪個、今年我就是個笑話，蕾蕾你好可愛呀！」

事實上，辛芷蕾雖然外形高冷，不過性感卻相當直率謙虛，佢喺《如懿傳》中所飾演嘅嘉貴妃，雖然有着「後宮第一美」嘅美譽，不過謙虛嘅辛芷蕾就主動向導演提出刪減要求，直言自己冇呢個自信外，仲表示男主角霍建華仲靚佢，最後都係靠住每日自我催眠「我是第一美」先順利完成演出。