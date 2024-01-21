鞠婧禕陳哲遠《仙劍四》爭番位鬥大交　益晒虞書欣

「仙劍奇俠傳」是著名的電腦遊戲，其後改編成電視劇，大受歡迎，當中胡歌、劉亦菲、楊冪、劉詩詩、娜扎等均憑仙劍系列彈起，最近「仙劍」大戰一觸即發，由「四千年一遇美女」鞠婧禕與陳哲遠主演的《仙劍四》於17日開播，而「甜寵女神」虞書欣與許凱主演的《仙劍六祈今朝》則於翌日開播，可謂打正對台。

不過，《仙劍四》未播出已登上多個網上熱搜，原因是兩位主角因番位問題而撕破臉，劇集的官方社交網將陳哲遠名字寫在鞠婧禕前面，並注明「排名不分先後」，導致女方不滿，鞠婧禕公司在社交網發文指「關於藝人署名方式的約定為：單幅字幕且位列所有演員署名第一位」，並指責「片方在官宣時的署名方式並未尊重合同約定事實，令人無法理解」，男方的工作室亦不甘示弱，即時在社交網發聲明指當初簽合同時，合約內容承諾「採用男女一號角色署名排名順序交替在前，並注明排名不分先後，進行角色署名。」由於男女主角各有說法，演變成羅生門事件。

而《仙劍四》開播後，網上熱度的確爆棚，成網上電視劇飆升榜第一位，不過，評價就好壞參半，有遊戲原著粉覺得劇本改到不論不樣，也有網友吐槽鞠婧禕演技不行，指她的偶像包袱太重，只顧着保持靚樣，且動作浮誇，表演痕跡重，加上千年不變的網紅妝令人出戲，而男主角只懂嘟嘴瞪眼，時裝可以，但古裝造型不行，被損是「古裝醜男」，又嘲兩人爭番位鬧得厲害，但演技卻是半斤八両。雖然劇集號稱花了逾3億人民幣，但特效卻強差人意。不少網民揚言會棄劇，改為支持《仙劍六祈今朝》。