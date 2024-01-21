馬拉松︱周潤發手腳擦傷留前鬥後　自認後生望90歲跑全程

影帝周潤發今日（21日）參加半馬拉松賽事，當他跑到維園範圍時即引來轟動，發哥亦奔跑奔向大家揮手，由教練陪同下完成賽事的他面露笑容，不過見到他左邊身手腳均有擦損傷痕。

他接受訪問時直言對成績感滿意，透露今次採取「留前鬥後」策略，跑出2小時19分已「有交代」，不過比自己目標成績慢了4分鐘，問到沿路上有否被其他跑手集郵？他笑言獲跑友開路，否則一定跑不到，至於下次會否挑戰42公里馬拉松？他搞笑説：「我全馬跑到2個鐘就跑，相信90歲可以做到，大家等下。」問到西隧一段是否很大挑戰？他說：「唔難，好開心，但風好大，因為抽氣好大，氣氛係好好，不過都要耐性，始終上斜都辛苦。」他笑言想吃腸粉和碗仔翅，今早開跑前則吃了飯團和雞蛋，又指因聽說天氣會轉冷和下雨，曾擔心會影響表現，表示高興見到參賽者中也包括很多長者。

談到他成績比後生一輩還好，他即笑稱自己都是後生仔！又透露明年將會再戰半馬拉松，目標希望能再快5分鐘。問到何時再接拍新戲？他表示仍未有一直在等，至於會否想拍跑步題材電影？他說：「做阿甘精神，香港跑勻全世界，阿甘精神，跑鬼死人！」發哥亦非常親民，完成訪問後即走向現場傳媒及跑手，應要求拿起手機玩自拍。