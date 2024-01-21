馬拉松︱梁諾妍佗B 7個半月照落場　1小時4分鐘完成賽事

藝人梁諾妍（Inez）今早參與10公里馬拉松，她高興表示比預想時間更早完成：「本身預70分鐘，依家1個鐘4分跑完。」身懷7個半月身孕的她，表示只是上斜路段較為吃力，其他路程則輕鬆應付：「本身今胎比上一胎好動，感覺到佢踢我，佢又唔算太重，Handle到。」問到老公洪永成有否提醒她小心？她即轉身向大家展示背部的寫有「Child in car」的告示牌，她説：「佢話我喺背脊睇唔似大肚婆，叫我貼住張警告牌提示其他跑手小心啲唔好撞到我。」她指老公也很在背後保護她跑，但因有工作在身未能成事，又表示未決定何時閉關安胎，暫時仍會練跑。

藝人黃榕與薛影儀（阿儀）今日（21日）一起參加馬拉松10公里賽事，阿儀以將近2小時完成賽事，二人賽後受訪，黃榕表示是受阿儀邀請一起參賽，不過大家是各自練習，阿儀就表示跑步時腳痛，又指期間有很多人想找她合照相：「好多無聊人！」黃榕即解釋阿儀是想專心跑步。雖然跑足2小時，但阿儀形容是輕鬆完成，二人又指因擔心睡過頭遲到，故索性通宵傾偈不睡覺，阿儀又表示最想見到發哥周潤發：「我想見周潤發！（要跑半馬拉松先見到喎！）咁可以跑半馬。」