團年歡聚　意頭菜喜迎春

新春撈起、獅峰明前龍井（翁家山村）：有海蜇頭、鮑魚絲、花膠絲、遼參絲、火鴨絲和雜菜絲，倒入柚子豉油、XO醬、芝麻和松子拌勻，味道清爽，與相同氣息的龍井搭配，相輔相成。（胡振文攝）

還有不到一個月便踏入甲辰龍年，除了要開始辦年貨外，為家人預備一餐團年飯也是相當重要。不想煮到一頭煙，最好還是出外用餐，精選兩間位於尖沙咀梳士巴利道五星級酒店高級中菜廳的一系列精緻賀年菜式，無論是吃團年飯，又或新春佳節聚餐都很適合，美味食物再加上好意頭，寓意大家來年行運一條龍。

應節佳餚配茶

不少人在農曆新年會由朝到晚吃個不停，這個時候來杯消滯靚茶最好不過。香港麗晶酒店米芝蓮二星中菜廳麗晶軒、於即日至2月25日（2月11日除外），推出由行政總廚劉耀輝和主廚鄭文生設計的多道單點賀年菜和6道菜新春發財宴（需預訂）；大家還可以按喜好選擇由茶藝師莫嘉傑（Kelvin）精選的醇茶拼配，提升用餐體驗。

想龍年順順利利，由年頭行運到年尾，最好先來一道「新春撈起」，放滿海味絲、雜菜絲和海蜇頭等配料的撈起，倒入醬汁和松子，說幾句吉利語句便齊齊舉筷撈勻，寓意來年風生水起。吃時配清新的獅峰明前龍井，清爽美味。「鴻運四喜臨門」以乳豬、本地龍蝦、金蠔和蝦肉等打造4款小食，配透天香冷萃氣泡茶，鮮香開胃。以六頭鮮鮑、花膠、婆參、瑤柱和官燕等炮製的「迷你佛跳牆」，集鮮味於一身，吃過人人心想萬事成。

一道「蠔皇扣花膠海參伴福袋」，盛滿蝦肉、帶子和星斑肉，配散發花果香的御品武夷大紅袍，鮮味瞬間提升。愛啖啖肉的話，不可錯過兩食的「酥炸黑虎掌菌和牛肉丸伴錦繡百合鹿兒島和牛」，A4和牛柳及和牛肉丸滲出油香和菌香，呷一口陳13年的大紅柑普洱茶，茶湯的陳皮香能平衡油脂，最後以雪燕桃膠紅豆沙湯圓伴玫瑰油揚豆沙餅作結，再飲一杯養生茶湯，寓意闔家桃紅喜團圓，滿有祝福。

傳統創意兼備

經典賀年菜以外，有大廚加入創意研製新款應節菜，讓年節飯食得更有新意。香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒行政總廚李志偉師傅，選用傳統應節食材加創意，打造出多款美味的單點賀年菜（於2月7日至19日供應），以及8道菜新春晚宴及8道菜新春豐盛晚宴（2月9日至19日供應）（需預訂）。撈起以外，愛啖啖肉又想和親友齊齊分享，一道足8至10位用的脆皮糯米雞就最合適，炸至香脆的去骨龍崗雞，釀入臘味和瑤柱絲等炒香的糯米飯，口感飽滿又富足。

營商者希望「發財好市」，這道菜傳統以髮菜和蠔豉作主角，大廚的升級版「好市大吉」，用上小青柑再釀入豬肉蝦肉餡慢燉，放入蠔豉和髮菜煮至收汁，入口帶股柑橘香，清新不膩。「鮑甫麒麟玉樹雞」以南非鮑魚片、龍崗雞肉和金華火腿組成，層次豐富，寓意龍年富甲一方。

金光閃閃的「金龍賀歲」，以脆炸本地龍蝦肉配香口豆腐，再加點濃雞湯汁品嘗，鮮香酥脆又應節。另一道「脆皮遼參燜釀摩利菌」，摩利菌釀入肉餡後加濃雞湯烹調，配以脆炸遼參享用，帶來雙重口感，祝願大家心想事成。意猶未盡的話，餐廳於2月10日至19日會推出賀歲點心，包括麻辣果仁酥、魚子醬慕蓉龍蝦餃和黃金燕窩百合餃等新款式，造型精緻意頭足，和家人於新春飲茶歎點心，讓龍年有個好開始。