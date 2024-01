去年憑大熱賣座電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)令事業咸魚翻生的華裔男星關繼威向來有鋪癮,就是每逢出席大型活動都會例必與眾巨星自拍並於網上分享,早前他出席影視界盛事《Critics’Choice頒獎禮》時亦沒有放過這個黃金機會又再次「集郵」!

威哥今勻火力全開四圍搵巨星自拍,他除了與漫威劇《洛基》(Loki)的英國男星拍檔湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)和漫威主席 Kevin Feige等自拍之外,他亦於多位紅星包括「哈利波特」丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、金像影后愛瑪史東(Emma Stone)、畢利谷巴(Bradley Cooper)等輪流自拍,其中他亦與《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)舊拍檔「鍾斯博士」夏里遜福(Harrison Ford)合照,當堂令粉絲勾起不少回憶!