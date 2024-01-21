不滿直播批評餐廳暴打香港電競手　台網紅被捕

曾在台灣因涉毒判囚的網絡遊戲《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍、香港電競好手劉偉健（Toyz），上周六（20日）晚到台灣網紅「超哥」的新開餐廳用餐時直播點評，對方疑不滿劉批評食物質素而當街暴打他。警方到場後，以現行犯逮捕超哥並帶走偵辦。

據報道，劉偉健當晚到台北市大安區延吉街、超哥所經營的餐廳吃飯並直播評價，認為海鮮不錯，但點名醋飯難吃。超哥發現劉直播後，認為遭惡意批評，立即帶人前往現場找對方。兩人在騎樓下溝通，超哥稱可接受善意批評，但認為劉用字太尖銳，不該這樣批評台灣人開的餐廳。超哥一怒之下在店外毆打劉，網民從直播中直擊事發情況。

轄區警方、台北市警察局大安分局當晚9時7分接報，安和路派出所派員到場處理，發現劉偉健受傷並坐在路上，滿臉是血、衣服被扯爛。他稱遭超哥徒手毆打，導致其頭部和背部受傷。經查雙方因網絡直播對談批評而起糾紛，劉到醫院治療後再往派出所錄口供，並提告超哥殺人未遂、傷害、恐嚇等罪，全案詢後將超哥依法送辦。

而曾與Toyz拍片的G奶網紅郭鬼鬼，亦「抽水」網晒昔日合作片段，笑稱：「我當初就丼（動）手過了」。片中她一手勒住Toyz，另一手握拳壓在Toyz頭上旋轉，另一段片她則戴上拳套往Toyz手臂打了3拳，但她表示自己攻擊力太低：「只是我力氣太小沒造成傷害，超哥你超派」，不過隨後又發文稱只是搞笑：「暴力是不對的，好了啦！做做效果」。