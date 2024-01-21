慧絲溫達絲般拍片教人食雪被網民批評等同食屎

奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）周五（19日）於社交網站公開一條片，片中她教Fans就地取材用後園的積雪來做凍飲，片段一出即被粉絲鬧爆，認為她隨街用不乾淨的雪並形容其行為等同「食屎」，慧絲即時拍片力撐！

片段中慧絲拎出兩個咖啡杯直接在後園𢳂起雪，然後她表示過去幾日積存了大量積雪，所以決定整一個凍飲。之後她就將杯內的雪加有鹽的焦糖醬、朱古力醬及凍咖啡，為Fans炮製一個朱古力咖啡凍飲，她品嚐一啖後大讚好味。不過Fans就留言批評她不合衛生，其中有Fans指她行為猶如食屎：「咁似乎唔係好乾淨。雀仔有機會喺雪堆上痾屎。😩」另有Fans反問她：「知唔知雪入面有幾多細菌？」不過亦有Fans力撐她指自己年幼時亦食過唔少雪。

而翌日，慧絲再次拍片來回應Fans的批評，她表示：「呢度有好多人都話啲雪好污糟，所以我哋拎咗後園嘅雪，然後放入微波爐叮下。。。咁得啦。仲係唔好？我係咪唔應該食雪？」之後慧絲再拍片為自己辯護，並爆自己年少時直接飲水喉水:「我長大時期冇飲過濾嘅水，我哋係飲水喉水… 我哋用口直接喺個水龍頭或水喉度飲。或者呢個就係點解我咁做（食雪）？」