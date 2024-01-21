吳浩康爆近8成藝人月薪低成點　自揭寧做地盤唔借錢真相

藝人吳浩康去年與英皇娛樂約滿後離巢，結束20年賓主關係。其後轉行到地盤開工，不時分享工作日誌成為了「地盤KOL」，但對音樂熱誠未減歌手夢未完，稍後更舉行演唱會與歌迷見面。

吳浩康1999年參加《全球華人新秀賽》在總選獲得季軍簽約華星入行。2003簽約英皇：「一起步嘅時候超順暢，所以就會覺得好多嘢好容易，因為生活太順暢、太好玩，所以就年少輕狂。」惟翌年因藏有危險藥物罪名成立事業陷入低潮，他說：「我嘅低潮全部都係自己帶畀自己，自己搞出嚟。」

離開英皇後他到地盤打工，他坦言是因為自己面皮薄：「年紀越大面皮越嚟越薄，唔想去用借錢，或其他嘅方法去過呢個時期。會介意第日個仔，會聽返啲咩說話，佢冇話過『老竇，你去借錢畀我買尿片呀』佢冇講過，佢冇咁做，我唔可以喺佢冇得揀嘅時候，用養育佢嚟做名義去借錢。如果未可以透過唱歌去賺錢，我咪做住其他嘢去搵錢囉。」

吳浩康透露自己星期一至四返地盤，早上八點到下午五點，收工回家洗澡然後返studio教學生唱歌教到十一點。被問到這樣的生活是否比做歌手更攰？他自嘲：「做歌手都可以好攰㗎，我冇嘢撈啫。其實如果講環境惡劣，拍戲惡劣啲，拍戲係好辛苦嘅。大家以為啲明星可以好好咁坐喺度食飯，你要好明嘅明星先至可以，如果唔係都係沙塵滾滾（環境）好惡劣。」他表示2023年開始做地盤，但11月才拍片公開，因為：「好多人拍到，拍到我都覺得煩。啲人會講你係公眾人物，拍吓你預咗㗎啦，係唔犯法、係預咗，但係唔代表舒服，如果我冇公開講過你哋就好似發現新大陸咁，我公開講咗佢喇你哋唔使咁好奇。」他承認做地盤目的只有一個：「淨係為出糧嘅啫，冇諗過大家對我有任何睇法，如果要扮嘢嘅話，我使乜黴咗咁多年至去做。」對於有人指他返地盤是「hea」做，他說：「我覺得睬佢都嘥氣，如果你搵到份工畀我hea做，又有糧出嘅，不妨PM（私信）我。」他說自己只需要對出糧給他的老闆，和合作的人交代：「如果呢一班人話我hea，我就真係會檢討。」

有人認為他在娛樂圈撈唔掂，一早就應該去地盤，吳浩康說：「香港以我理解，佔咗有75%嘅藝人，收入不如一個地盤工人，我哋要欣賞嘅係香港藝人漂亮嘅spirit、咁辛苦都繼續捱住。」吳浩康指曾聽過外界有一番關指他「去TVB大台又唔要佢，ViuTv又嫌佢老，內地？你睇佢公司都唔推佢返去，你就知佢冇路行啦，度度都唔要佢。」他覺得描述得很貼切：「度度都冇一個落腳地，所以我自己曾經都會覺得，究竟自己可以做啲咩呢？」

吳浩康承認返地盤搵錢是為了繼續發明星夢：「對唔住我係未醒嘅，我唔會醒，我只會用一啲實際嘅方法，實踐佢出嚟。」做地盤後為他帶來一些演出機會，就是一些建築商找他做annual dinner嘉賓，他說：「好開心，成件事係好溫暖嘅。」因為那些公司的寫字樓同事會像其他歌手的粉絲般，在現場為他舉牌支持他。