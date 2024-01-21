港騷圓滿結束！STAYC舉行祝捷會吸引粉絲圍觀

韓國女團STAYC昨晚（20日）假九龍灣國際展貿中心舉行演唱會，是她們出道3年多來首度來港開騷，6名成員今午（21日）在將軍澳的商場舉行祝捷會，慶祝首個港騷圓滿舉行，吸引大批粉絲圍觀。

活動在下午3點左右開始，6女出場後便用廣東話跟粉絲打招呼，今次是她們首度訪港，問她們想去甚麼地方及品嘗甚麼美食？蒔恩表示最想去主題樂園，秀珉和YOON分別想食曲奇和雞蛋仔，蒔恩和J則最想試蛋撻和點心。

談到首個港騷門票開售不久便告售罄，成員蒔恩指沒想過大家會那麼關注和喜歡她們，真的很多謝大家，而將於本月23日生日的ISA表示在騷上跟粉絲慶祝，亦收到很多禮物，令她非常感動，秀珉則指最難忘是香港粉絲為她們準備的打氣影片。談到有不少粉絲因為未能求得一票而感到遺憾，STAYC便清唱一小段《STEREOTYPE》安慰昨晚未能到場的粉絲。

香港粉絲組織之後派代表向STAYC送上由小紙條拼成的掛畫作驚喜禮物，J表示十分感動：「我感受到大家的心意，希望今後能有更多機會來香港見粉絲。」最後6女落台跟全場粉絲大合照留念。