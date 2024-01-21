胡楓開生日P 曾孫祝佢「29歲」生日快樂

資深藝人胡楓（修哥）今日（21日）出席92歲生日會，圈中好友包括羅蘭、陳德森、蝦頭和伍仲衡均有出席。在活動上，伍仲衡自彈自唱，即興改編《讓一切隨風》的歌詞祝賀胡楓生日快樂，而胡楓亦祝賀新婚的伍仲衡三年抱兩，另外胡楓的曾孫亦故意將「92」的數字調轉，送上鮮花笑說：「祝太公29歲生日快樂。」

胡楓自言生日願望是身邊每個人都身體健康及工作順利，又指事前並不知道大家為他準備生日驚喜，還以為家人叫他空出時間是因為曾孫的畢業典禮：「佢哋叫我下午兩點至五點唔好有嘢做，所以邊個約我我都推咗，諗住同啲孫玩吓（好驚喜？）係呀，我啲屋企人最鍾意搞驚喜，最重要係啲後生肯花心思。」又指在他80歲生日時，家人為他宴請了200人，給了他一個大驚喜。

講到今次的生日活動，幾位曾孫都有份「夾錢」，他們將儲存起來的利是錢用到今日的生日會上，胡楓聽後立即說：「咁我要畀番佢哋啦！（過年利是大封啲？）冇所謂大封細封，日日都一樣。」而曾經以高齡90歲踏足紅館開演唱會的胡楓，大破香港紀錄，他指會想再開演唱會，不過要等人邀請。而昨日胡楓出席黃凱芹慈善演唱會，全場亦為他送驚喜唱生日歌祝賀他生日，他笑言：「我都唔知點解，我去睇演唱會啫，又同我唱生日歌，非常之開心，既然全場同我唱生日歌，咁我咪又唱番兩句回應吓囉。」