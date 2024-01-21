鮮娛糧｜野生捕獲「宇宙最強」囡囡　網民竟問：乜水？

早前有網民在香港堅尼地城意外野生捕獲「名人」在街開工拍攝。但有網民竟留言問她是「乜水」，更有網民回應話「也有可能是開淘寶店的」。網民真斗膽，相中這位擁有身高1.8米，超模身材的女子，可是「宇宙最強」甄子丹的女兒甄濟如（Jasmine），幸好最後都有網民留言說認得她。雖然不知「宇宙最強」女兒是否很好打，但Jasmine肯定很會唱歌。她去年已正式出道，成為唱作歌手。日前還舉行她新派台歌《Forever 19》發布會，並唱了7首歌。父母，婆婆，連太婆也到來，認真大陣仗。

勁是勁，不過有時候勁，也不是「大晒」，我指的「勁」是指身材。日前《一路向西2 東京AV攻略》就舉行公開試鏡。除了港產女優素海霖有到場之外，不少身材強勁的KOL也有現身。

在社交網擁有16萬粉絲的阿梓就表示，雖然她行性感路線，又經常在社交網派福利，不過就不想太快露三點，怕被角色定型，始終也是剛剛接觸拍戲。

而另一邊廂的雀兒鄧亦雯，一來就很自豪的說，她最大特質就是媽媽送給自己天生的好身材。但關於裸露出鏡，她卻隱晦表示，要衡量情況。如真有需要，都看看她能否突破到。不過之後又說，會保留大尺度演出可能性。