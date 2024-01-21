Twins今晚開騷撞正阿嬌生日　拜神食燒肉攞好意頭

相隔9年再踏紅館舞的Twins，由今晚（21號）起舉行一共14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，而今日是鍾欣潼（阿嬌）的正日生日，牛一開騷別具意義，而未開騷前，阿嬌和阿Sa（蔡卓妍）偕工作人員到紅館後台舉行拜神儀式，場外逼滿逾百粉絲為Twins打氣及祝阿嬌生日快樂。

未拜神前，Twins主動走近粉絲，隔住鐵欄打招呼及收禮物，氹到現場粉絲興奮大叫，之後兩人誠心上香，齊齊祈求演唱會順利完成，雖然開騷在即要保持好體態，但為攞個好意頭，兩女都食了啖燒肉。

Twins開騷兼阿嬌生日，粉絲除在紅館附近的隧道租用巨型燈箱賀阿嬌牛一外，場館外還有8個幅巨型易拉架，寫住「HAPPY Brithday鍾欣潼，演唱會順利」，又近百內地粉絲列隊，高舉寫上「生日快樂，跨飛越山海，為阿嬌赴約」的燈牌，應援圑氣勢十足。此外，演唱會周方邊紀念品未開騷前已被搶購一空，尤其應援櫃內的物資被粉絲掃光，後台現花海，方力申、李克勤及古巨基夫婦、張學友、林峯、謝霆鋒送上花牌祝Twins「Good Show。」