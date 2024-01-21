江海迦6位數租舖搞展覽　被問婚期：今年不會成事

歌手江海迦（Aga）入行10周年，將推出第5張實體唱片，唱片公司為隆重其事，特意花6位數字，於商場內租用店舖，為她舉行相關展覽會，為期約1個月。展品中包括用Aga第5張唱片的限量Deluxe版砌成一道牆、「模擬鋼琴」連接耳機讓樂迷帶戴上收聽其作品，以及江爸爸送給愛女的咪高峰等等。

Aga今日現身展覽會，適逢其36歲生日，大會推出蛋榚為她慶生。談到生日願望，她答說：「希望巡唱可以去更加多嘅地方，同埋繼續出實體碟，能夠做到每次都會好感動，歌迷能夠支持，我可以繼續去做創作。」

而活動完結後，Aga將會合歌迷慶生：「已經有5年冇做過，好似同佢哋錯過咗好多嘢咁。（未婚夫有咩表示？）噚晚我哋已經食咗飯，因為佢知道我今日有嘢做。」談到55分鐘內將300張Deluxe版唱片全部售罄，她開心回應：「真係冇諗過，多謝我朋友將好多私伙牛仔褲全部剪爛晒，用嚟幫我包裝唱片。」

當再次被追問婚期，Aga直言工作已排到年尾，所以今年內亦不會成事，但有好消息一定會對外公布。至於入行10年來重要收穫是否遇上未婚夫，她嬌嗔謂：「最大嘅收穫係開到紅館騷，咁遇上佢都係開心嘅，都係人生好重要嘅一節，其實低潮嘅時間佢都好支持我。」