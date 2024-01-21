林峯再戰樂壇Call周秀娜幫手　返TVB拍劇有得諗

藝人林峯因疫情關係，過去數年幾將歌唱事業完全放低，他預告龍年將於樂壇全力出擊，盡快收復失地，更初步計劃於年尾舉行巡迴演唱會。日前他率先推出情歌《無傷大雅》，由好友吳林峰為他度身訂造，阿峯表示：「以前我嘅情歌可能比較撕心裂肺，激動同悲情少少，而今次係講述一對普通情侶，因為相處時間長咗變成習慣，去到一個樽頸位選擇先分開冷靜一下，睇吓日後有冇延續及發展。」

與太太張馨月結婚4載，感情一直如膠似漆。談到現實與歌詞「逆向而行」，他笑答：「我哋做歌手同演戲嘅，係演繹緊不同人生情節，唔需要親身經歷嘅。（點樣將感情保鮮？）其實唔只係感情，生活上都要保持童心，對所有嘢有正面樂觀嘅能量，大家互相影響就得。（真係冇同太太吵過交？）都係啲正常家庭嘢啫。」

談到今次錄音，阿峯坦言自己要求比以往更高：「錄完第一日，返到屋企點聽都覺得差咗啲嘢，未捉得好準而且唔舒服，可以講靈魂上唔係我想要嘅，於是我主動要求再錄多次囉。」至於MV找來周秀娜仗義幫手，阿峯慨嘆說﹕「我哋歌影視三棲都合作過喇，佢真係太瘦，希望佢食番肥啲，其實佢飯量都好大，似乎係食極唔肥，但我覺得女仔唔可以太瘦。」

另外，談到早前出席無綫頒獎禮，原來阿峯當時負傷現身：「有日我抱住囡囡跣一跣腳，又唔想整親佢，所以顧唔到自己，拗柴聽到啪一聲！」他指當晚與很多舊相識聚首一堂，忙敍舊連堂妹林夏薇坐在自己正前面，亦完全未有發覺。問到他可有打算返娘家TVB拍劇？阿峯坦言：「要睇好多嘢，包括時間、角色同拍檔等，不過知道之前拍咗嘅《家族榮耀之繼承者》應該好快同大家見面，呢套劇我真係拍得好開心，馬來西亞外景期間，同台前幕後一齊生活，機會好難得。」

Credit：

髮型：Keith Wong@artify lab

化妝：Raymond Yip