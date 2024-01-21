LBX Morizo RR Concept 高性能概念發表
2024年01月21日 20:00
東網電視更多新聞短片
凌志(Lexus)最近發表了一款由豐田會長兼主車手豐田章男直接參與開發的全新高性能概念LBX Morizo RR Concept 。(互聯網)
繼去年6月，凌志(Lexus)發表了比UX還要再細一級的全新小型混能Crossover SUV後，廠方最近為車迷帶來一款以LBX為基礎打造的高性能概念LBX Morizo RR Concept 。
LBX Morizo RR Concept是由豐田會長兼主車手豐田章男直接參與開發的全新高性能概念，車名中的Morizo更是豐田章男的別稱 。此概念跟量產LBX最大分別是，並不搭載混合動力，而是引擎動力，可見豐田章男對引擎的未來，抱持着樂觀又開放的態度。而他本人亦公開表示，在未來引擎還能發揮作用，將繼續製造引擎，當然他指的是不會排放二氧化碳的引擎。
說回LBX Morizo RR Concept，搭載的是跟Toyota GR Yaris及GR Corolla同搭載代號為G16E-GTS、配備中冷器的1.6L直三渦輪增壓引擎，並配備GR-Four電子全時四輪驅動系統，最大馬力及扭力分別達305hp及400Nm，足足較量產LBX高出逾1倍，實力不可少覷。車上由整體設計、車身結構、懸掛系統及輪胎等所有關鍵部件皆經過針對性提升。為了優化空氣動力學，開發團隊還應用了來自高速飛行競賽(Air Race)領域的技術。