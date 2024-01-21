LBX Morizo RR Concept 高性能概念發表

繼去年6月，凌志(Lexus)發表了比UX還要再細一級的全新小型混能Crossover SUV後，廠方最近為車迷帶來一款以LBX為基礎打造的高性能概念LBX Morizo RR Concept 。

LBX Morizo RR Concept是由豐田會長兼主車手豐田章男直接參與開發的全新高性能概念，車名中的Morizo更是豐田章男的別稱 。此概念跟量產LBX最大分別是，並不搭載混合動力，而是引擎動力，可見豐田章男對引擎的未來，抱持着樂觀又開放的態度。而他本人亦公開表示，在未來引擎還能發揮作用，將繼續製造引擎，當然他指的是不會排放二氧化碳的引擎。

說回LBX Morizo RR Concept，搭載的是跟Toyota GR Yaris及GR Corolla同搭載代號為G16E-GTS、配備中冷器的1.6L直三渦輪增壓引擎，並配備GR-Four電子全時四輪驅動系統，最大馬力及扭力分別達305hp及400Nm，足足較量產LBX高出逾1倍，實力不可少覷。車上由整體設計、車身結構、懸掛系統及輪胎等所有關鍵部件皆經過針對性提升。為了優化空氣動力學，開發團隊還應用了來自高速飛行競賽(Air Race)領域的技術。