「御用衰人」謝東閔擔正主角　告別衰格洗底做好人

孔德賢、謝東閔、陳嘉慧等主演的無綫劇集《本尊就位》即將播出，謝東閔近期演出的角色均為衰人，更獲封為「御用衰人」，今次他終於告別衰格飾演好神仙，他稱新劇中最大難題是髮型：「監製想我個造型嘅頭髮長番少少，所以要加假髮，因為我哋拍嗰陣都幾熱，又要戴頭套又要黐鬚，都幾辛苦架。」

而劇中東閔有跟空氣對打的場口，也令他大感難忘：「嗰場我主要係同空氣對打，好似拍緊Marvel咁。同埋係第一次吊威也吊到咁高，去到個廠個頂咁滯，仲要吊咗成晚，因為本身我有少少畏高，所以都幾驚。」

至於首度升呢男一的孔德賢坦言收到角色第一個反應是「不懂反應」：「好感恩公司畀呢個機會我，成個拍攝過程都好開心、好期待，今次接觸咗好多前輩，佢哋教識我咩叫敬業樂業。」為演好角色，他除了「瞓覺都攬住劇本」外，更一個月瘦了7.5公斤：「嗰排真係生理同心理都好大挑戰，我知我演技一定未夠班，所以只能更加努力。」

謝東閔與孔德賢在劇中有大量對手戲，兩人可謂日見夜見，東閔笑言：「大家可以話每日都喺埋一齊，係好愉快，但有時真係對到想嘔，嗰陣屋企人同朋友反而完全冇時間見。我哋係熟到有時爭一場、半場，都會等埋一齊收工。」孔德賢透露當正對方是哥哥，並感激東閔教了他不少東西：「佢好正架，諗嘢好通透又好有經驗，又好了解我，好明白我依家嘅階段面對緊咩問題，佢教識我好多嘢。」