面紅「耳」熱 慾火難耐

女伴喺曳曳時粒聲唔出，感覺勁差，嗰種悶法同睇AV校靜音一樣！另外，人喺動情時，除咗心跳加速，亦會伴隨住面紅耳熱呢種生理反應，再睇埋以下有關「Ear」嘅性話題，就會意識到耳仔喺情慾交流上有幾重要！

Ear Sex 耳內快感

唔知大家有冇玩過Phone Sex呢？即係邊傾電話邊自娛，對話內容點止肉麻咁簡單，仲要係淫聲浪語，而呢種性行為又叫「Ear Sex」。另外，有冇聽過撩耳仔會令人興奮？呢種快感亦稱為「Ear Sex」，有研究指出，耳道入面存在頂漿分泌汗腺（又名耳垢腺），佢亦存在喺腋下同乳暈呢兩處敏感帶，所以喺刺激耳道時，便會產生酥酥麻麻嘅感覺。

Ear Muff 獨特體驗

情到濃時，男女喺床上互相以口技取悅對方係好平常嘅事，若嫌一般口愛體位冇咩挑戰性，不妨試吓「Ear Muff」呢一招，玩法好簡單，女方只需要側躺喺床上，男方則將頭部放喺女伴兩腿之間，就可以進行口愛。喺過程中，男方嘅雙耳被女方嘅大髀夾住，感覺如戴咗耳罩，自然唔會受周邊嘅雜音影響，可以更專注，調情效果更佳，仲能夠細味到女方嘅生理反應添。

《Ear Cum》高潮迭起

有冇聽過所謂「ASMR」？查實係Autonomous sensory meridian response嘅簡稱，最常見嘅情況係聽覺受到刺激，從而獲得一種愉悅反應。原來喺十幾年前，已經有四仔片廠推出以聽覺享受為賣點嘅作品，由歐洲片廠Spinner Entertainment喺2006年發行嘅《Ear Cum》就係好例子。至於美國版《Can You Hear Me Cumming》則由5th Element推出，搵到四仔名導Robert Lee主理，加埋有Michelle B、Tory Lane、Trina Michaels等多位舌技一流嘅人氣脫星坐鎮，令呢套作品嘅話題性十足，仲喺當年多個四仔頒獎禮上獲得口愛演出獎項，絕對係經典之作。

同場加映：羽咲美晴淫語誘惑

近年網上有唔少以ASMR為主題嘅影片，日本AV廠S1亦跟住潮流，喺2019年推出《貼在耳邊悄悄誘惑你！淫語低訴酒吧妹》，搵嚟巨乳女優羽咲美晴以淫蕩聲線誘惑觀眾，加埋全片以主觀鏡頭拍攝，等大家能代入片中嘅男優角色，享受一流嘅官能刺激，難怪被日本AV迷評為近年最正嘅ASMR作品之一。講番女主角美晴，唔止個樣生得可愛，心口仲有一對34F巨乳，早喺2016年出道，但隨住AV女團「惠比壽麝香葡萄」喺2022年解散，佢亦宣布引退。