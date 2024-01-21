緋聞惹太太關注　吳業坤戒亂噏

歌手吳業坤成為人夫後，杜絕了緋聞，笑指日本老婆吳愛子變了半個阿媽，為他置裝美容，近年形象走向日系，坦言老婆有看過他以前的緋聞新聞，勸他日後謹言戒口花花。

吳業坤闊別4年，將於本月28日在東蒲胡李名靜體育館舉行《坤哥ただいま2024音楽会》，意即「我回來了」。回來後的吳業坤最明顯是外形上的進化，這完全歸功日籍太太愛子，對方已代替坤媽照顧他一切，吳業坤笑指她像「半個阿媽」：「如果我着到『皺忟忟』，佢一定捉住我要熨衫，返日本會幫我買衫襯，我學習緊點樣好睇啲，做訪問會整頭、化妝同準備衫，以前唔會。（幫你護膚？）見我乾會搽Cream同敷Mask，以前阿媽提我，依家老婆做咗我半個阿媽，呢方面比較大細路。」他尷尬指太太並非其Fans，今次首度做觀眾看他演出，騷後便會知道舞台上和屋企的他有何分別。

他自認以前𡃁仔、玩玩吓，性格吊兒郎當，好多說話以為講完冇人記得，怎料後來變成新聞。問到太太可認同他的魅力？吳業坤笑說：「佢有睇過啲新聞，緋聞嚟！吸引到佢就得，都有叫我慎言。」

大個仔回歸舞台

談及今次演唱會，他想對樂迷說：「我返嚟喇！」冇花巧舞台設計、冇舞步、冇騷肌，一切返璞歸真，以歌會友，他希望大家看到他大個仔有承擔：「一來結婚有家室，二來加入新公司TMG，入行年資14年，唔能夠抱住新人態度，唔好再畀藉口自己。」演唱會只有一場，綵緋環節或會抽籤讓部分歌迷觀看。

場地提供：City Dancer