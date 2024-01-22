【是日通勝】

農曆十二月十二

癸卯年 乙丑月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：栽種、時插

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：16、34、23

幸運顏色：淺色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

金牛座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

雙子座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

巨蟹座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

獅子座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

處女座：整體運勢很不錯，但要提防感情關係生變。

天秤座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

天蠍座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

人馬座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

山羊座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

水瓶座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

雙魚座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）雞 人緣佳

（跌）兔 遇小人

鼠：人際關係好，易遇到工作上的好拍檔。

牛：心神恍惚，做事三心兩意，易出問題。

虎：做事易有人從旁扶助，工作表現進步。

兔：是日沖煞，情緒不穩，必須防範小人。

龍：注意人事問題，與人合作勿過於自我。

蛇：生活壓力大，做事易有縛手縛腳之感。

馬：異性緣佳，但已有伴侶者要保持自律。

羊：小心駛得萬年船，處理文書不可大意。

猴：注意收支平衡，投資理財勿倚賴別人。

雞：人緣佳，易遇上良師益友，有利事業。

狗：謀事以穩為先，輕舉妄動令自己吃虧。

豬：健康是財富，注意飲食，勿過於操勞。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

除舊迎新 年廿八洗邋遢

年近歲末，家家戶戶都準備大掃除，趁機把家中的舊物品換掉，意思是舊的不除，新的怎會來。我的布局格言是，不管在大運中或不在運中，均可通過八字批算出來，不能單憑自己所屬生肖來論運程和攻守策略。

玄學承載着中華先賢數千年的文化智慧，而且不停隨時間改變，統計出不同的大數據絕對有參考價值。今年大掃除（即洗邋遢）的吉日分別為農曆十二月十九、廿三、廿四、廿六、廿八。要留意家中有沒有地方發霉，如有，必須清潔或修復。

根據傳統，我們會買柚葉煲水來掃舍和洗澡，寓意驅走霉運。我提出用另一方法也可收到同樣效果，那就是採用丁香，可在香料店或中藥店購買。丁香按藥典記錄，有殺菌、消毒作用，把它放入煲湯袋或茶葉袋，再放入水煲內加水煮沸，即可使用；亦可於洗澡時紮於花灑上，跟着過水便可。

另外，之前我講過，家中每個方位代表每個家庭成員，如西北代表男主人、西南代表女主人、正東代表第一個仔（長子）、東南代表第一個女（長女）、正南代表第二個女、正西代表幼女、正北代表第二個仔、東北代表幼子。這是實戰記錄，知者自知，不知者不知。在此強調這玄學跟任何宗教無關。