廣咩｜周嘉洛衰咗「忟憎」　林愷鈴亂讀「嘰咭」

個性急躁最易「忟憎」，對人又多「嘰咭」，如此可怕的兩字詞，又會否嚇倒今集兩位挑戰嘉賓，周嘉洛和林愷鈴呢？

問：以下哪個字詞是「忟憎」的正字 ？

A. 䒐䒏

B. 蝱增

C. 氓崢

周嘉洛：「我有印象見過C（氓崢），沒其他原因，只是有印象見過，故我猜是C。」很抱歉啊嘉洛，答案是其實是A（䒐䒏）呢。

至於林愷鈴，我們就問她「齮齕」是哪個廣東話口語的正字，但她似乎也被難倒：「這個呢……倚……乞……倚乞？」我們開估，正確答案其實是「嘰咕」呢，不過林愷鈴看到答案，卻說：「原來是嘰咕。」哎呀愷鈴，妳把「咕」讀錯成「咕」了，太搞笑吧。

看來今次嘉洛和愷鈴，對「䒐䒏」與「齮齕」也無計可施，就讓星級主持黃宇詩，為我們解釋答案吧。黃：「廣東話『嘰咭』正字，其實是這樣寫『齮齕』；至於廣東話『忟憎』，正字就是這樣寫『䒐䒏』。」

黃宇詩話，在《史記．田儋列傳》中曾記述「且秦復得志于天下，則齮齕用事者墳墓矣。」當中齮齕二字，就是指咬牙切齒，諸多批評的意思。另外而在北宋《類篇》中，也曾提及「䒐䒏，色惡。」就是指面色不好，心情欠佳的意思。

黃宇詩還補充：「很多男人總愛說，女人發䒐䒏、多齮齕時，都是因為更年期或月事到；但其實我覺得，這些事沒分男女，沒有性別之分，只關乎自己性格。」所以真的不要，再隨便怪女人了。