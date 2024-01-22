星玄｜炎明熹性感露「峰」芒　降服最強星二代

今日係1月22日，農曆十二月十二，宜大事勿用。屬雞嘅你哋今日最旺，人緣佳，易遇上良師益友，有利事業。自出道就人氣爆燈嘅炎明熹（GiGi）就係屬雞，入行短短3年，已獲得唔少前輩讚賞。18歲嘅佢，隨住年齡打扮亦變得性感大膽，早前喺校內獻唱時初嘗性感，以低胸透視裝登埸，睇到唔少網民鼻血直流。事後仲要被現場嘅師生要求集郵，連校長亦加入行列，話你人緣好又真係冇錯。

早前GiGi喺《萬千星輝頒獎典禮》行紅地氈時，以一身恤衫內搭黑Bra，配紅色絲襪搶盡風頭，呢身裝扮更喺網上掀起熱話，網民紛紛狠批其裝扮係「時裝災難」，並留言︰「GiGi的造型師搞咩」，唔知你又點睇呢？

另外，GiGi近年人氣愈來愈勁，係唔少新晉歌手嘅奮鬥目標。近日「宇宙最強」甄子丹嘅囡囡甄濟如正式出道，佢講到明好鍾意GiGi，亦都好想有機會同GiGi合作。炎明熹聲名鵲起，未來發展肯定愈來愈順利。

今日幸運星係山羊座，幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。山羊座嘅視帝陳展鵬，近年事業有成亦不忘支持老婆單文柔，發展自己嘅事業。早前一家三口合體現身活動，為自家品牌產品做宣傳，展鵬力撐老婆仲表示︰「太太喺屋企每日做同一樣嘢，真係好易煩躁」。展鵬咁體諒太太，難怪兩人結婚多年，都仲係相愛如初喇！