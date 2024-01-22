東方日報C1：范冰冰再攻荷里活　孖里安納遜救人

內地女星范冰冰去年接演電影《綠夜》，備受國際關注，原來近日她秘密再接演西片，夥拍荷里活動作片紅星里安納遜到澳洲開工，於荷里活電影舞台重生！冰冰拍戲向來最注重劇本，片酬其次，能有如此「財」力，全因她年賺過億的面膜生意作最強後盾！

范冰冰於2018年捲入逃稅風波，於內地復出之路遙遙無期，電影《她殺》、《手機2》等仍未見上映期，不過她沒有因此氣餒，除了不時現身各大國際影展Keep人氣外，去年還參演了入圍德國柏林國際電影節的電影《綠夜》，又客串了韓星姜河那與李裕英主演的韓劇《知情人》。

轉攻國際戰線的冰冰成績理想，主演的《綠》片橫掃世界各大影展外，近日她被發現正身在澳洲拍攝荷里活新片《極地冰劫2》（The Ice Road 2），與電影《救參96小時》（TAKEN）系列的愛爾蘭男星里安納遜（Liam Neeson）合作。《極2》講述里安納遜要帶領一隊救援人員克服重重困難去營救被困礦工，於最新流出的拍攝花絮照片中，冰冰於片中的造型亦告曝光！一身粗獷打扮的她，膚色明顯化黑了一點，以營造出硬朗的感覺，該片以全英文作對白，會在澳洲墨爾本及周邊地區拍攝，預計拍攝3個月！冰冰一向接戲最注重劇本，若是好劇本，片酬當然有商量，而據知今次新片甚有發揮性，她更會走打女路線，亦因製作成本甚高，有指冰冰願意以友情價接拍，相當有義氣。

面膜生意年賺過億

范冰冰10多年前已展開闖荷里活之路，先後客串過荷里活製作《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）及《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past），於逃稅事件前則曾參演荷里活電影《日月人魚》（The King's Daughter）和《355：諜影特攻》（The 355），兩片已於2022年上映，如今冰冰再拍攝荷里活電影，不少粉絲都大表雀躍，同時希望她可以重啟內地的演藝事業。

冰冰近年演藝作品、代言廣告銳減，收入與事業高峰期相比有差距，不過甚具生意頭腦的她，積極發展面膜生意，有指年賺過億元人民幣。所謂力不到不為財，冰冰除了當品牌生招牌外，有指她還會親自「招呼」VIP客人，於社交平台群組Keep住聯繫，並擔當「最強客服」親自解說客戶的疑難，如此全方位經營，難怪面膜生意亦愈做愈大！亦因此她可無後顧之憂在世界各地接戲，並作不同類型的投資，財力十足。

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