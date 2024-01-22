Twins首場爆喊收場　阿Sa為阿嬌唱生日歌大混亂

組合Twins相隔9年再開騷，共14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》昨晚（21日）於紅館揭開序幕，全場爆滿。一眾粉絲於紅館隧道設有應援燈箱，祝偶像good show，及祝福成員鍾欣潼（阿嬌）43歲生日，而場外的產品大部分一早已售罄。圈中人包括郭富城、鄭伊健、謝霆鋒、方力申、李克勤夫婦及楊丞琳等送上花牌支持。楊受成夫婦、容祖兒、Gin Lee、泳兒、關智斌、洪卓立及Twins家人紛紛現身撐場。

粉絲舉起寫上「跨越山海伴嬌潼行」及「生日快樂」等燈飾，隔空為阿嬌祝壽。而演唱會約於晚上8時36分開始，孖妹以紅色系列打扮登場，隨即以連串快歌包括《高手看招》、《明愛暗戀補習社》、《愛情當入樽》等又唱又跳「暖場」，全場隨尖叫聲不絕，當唱出《跅跅步哈姆太郎》時，她們更將招牌側手翻再次搬上舞台，身手靈活「寶刀未老」。

英皇群星今次出動，為孖妹拍攝短片作間場之用，先由容祖兒化身神仙，孖妹上演「鐵達尼號」搞笑版時，女扮男裝的阿Sa靠近阿嬌咀嘴，全場起哄。其後再以芭比作主題，陳家樂、關智斌及泳兒等，統統變身洋人，與Twins齊齊又唱又跳。最驚喜莫過於孖妹重演電影《明日戰記》片段，找來張敬軒坐在輪椅上扮演張家輝「天幕」一角，表情十足，爆笑全場。

及後阿Sa與阿嬌換上白銀色舞衣演繹《本小姐》與《花生騷》等，二人先後被男dancers抬起，媚態十足。演繹《千金》時，Twins合跳華爾滋，唱畢謂：「歡迎大家嚟到我哋嘅演唱會，呢個係20周年演唱會，但因為疫情關係，所以遲咗兩年先開騷，辛苦晒大家喇，希望今晚大家盡情玩、盡情跳啦。有冇人未去洗手間？今晚冇廁所位㗎，一係依家全場等你兩分鐘啦！」

一系列校園歌《眼紅紅》及《幼稚園》時，全場自動波大合唱，台上投射出阿嬌與阿Sa的舊照，成功勾起集體回憶。握手環節時，坐第一行的關智斌爭取機會攬攬阿Sa，露出得戚表情，相當搞笑。事後孖妹即場用消毒噴霧清潔雙手：「話晒仲有13場嘛，小心啲好。」阿Sa發現自己受傷：「握傷咗隻手添，成日都係咁！」

Twins又感性表示：「當年我哋出道400幾日就開演唱會，覺得係一個奇迹，到今日出道22年，都仲企喺紅館繼續開騷，都係一個奇迹。作為一對組合可以喺埋一齊咁耐好難得，其他嘅組合可能會鬧交，或者默默淡出，所以我哋都唔知幾時會係最後一次演唱會。我哋兩個年紀愈嚟愈大，已經唔係當初嘅𡃁妹仔，無論點都好，多謝每位陪伴我哋成長嘅朋友，我哋代表你哋嘅青春，同時你哋都代表我哋嘅青春。我哋兩個企埋一齊大家就好似冇老過咁，可能就係傳說中長生不老藥，要唔要兜個圈畀你哋望多眼？覺唔覺得自己回春咗呀？」

二人又對望互訴心聲。阿Sa說：「22年前完全想像唔到呢個係我哋嘅將來，開心與否、人生高峰或低潮都好，無論邊個階段你都同我一齊，多謝你呀鍾欣嬌。」阿嬌接口：「由細到大我唔係一個自信嘅人，遇到困難就會逃避，但你就會走出嚟幫我解決，陪伴同支持我，你嘅自信同開朗係我學習嘅對象。以前我成日半途而廢，唯一冇放棄嘅係我哋嘅友誼，好感恩遇見你，可以同你組成Twins，多謝你蔡卓妍。」孖妹語畢即哽咽，觀眾席上的容祖兒也感動流淚。

Encore環節時阿Sa呼籲全場舉起櫈上顏色紙牌，意欲砌成「Happy Birthday」字樣，且帶領全場為阿嬌高唱生日歌送驚喜，豈料台下粉絲反應不一，效果不似預期，舉起紙牌時顏色混亂，搞到阿Sa一面尷尬。演唱會最終以《風箏與風》作句號，11時30分前已正式完場。