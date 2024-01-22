新春好去處　必到和風打卡位

過多一個月，就到了農曆新年，但各商場已經喜慶十足，設置了各種具創意的龍年打卡點，吸引人前往。黃埔天地和MegaBox不約而同地邀請日系祈福萌物達摩為大家送上新年祝福，設置多樣和風開運打卡位，有令人恍如置身初春日本神社的「達摩開運鳥居」，還有6.1米高巨型「龍年造型招福貓」等必影相位。此外，亦有特別的互動裝置，大家可以自製電子揮春，為家人朋友送上心意。

達摩祈願神社

龍年祈福免不了入廟排長龍？888隻可愛「達摩（だるまDaruma）」破天荒遠渡重洋送祝福！今個新春由即日起至2月25日，黃埔天地聯乘空降香港的日本人氣生活雜貨品牌「DECOLE Concombre」，盛大打造全球首個大型展覽布置【達摩祈願神社】，以日系祈福萌物達摩不倒翁為主視覺，設計出別致「龍」造型等7個可愛爆燈的新春形象。「祈運の殿」和「祈緣の殿」2大布置場景共6大互動打卡位，當中最矚目的當屬高達2米的香港限定手工木雕達摩吉祥物宣揚可持續生活，加上代表龍年的特別版「龍」之達摩、4米高開運鳥居、巨型GaraGara福運風車、互動達摩繪馬燈飾等和風滿滿的必影相位，還有滿布達摩及新年祝福的AR動畫濾鏡及貼圖，在「祈運の殿」的「祈願聚財錢箱」掃描QR Code開啟Instagram AR動畫濾鏡，只要對準「祈願聚財錢箱」，承載各種運氣的達摩及新年祝福隨即躍然而出，畫面上達摩吉祥物帶同繁榮和幸運等祝福歡樂舞動，更可自拍一張保存在照片中，好運常看常新。今年與現場888隻達摩迎新年，龍年運勢發發發！

和風木芥子招福貓の新年祭】

今個農曆新年，MegaBox聯乘日本文創木芥子招福貓工藝師渡辺涼子(Marucoro Chan)，推出全港首個「和風木芥子招福貓の新年祭」大型賀年裝置，即日起至2月25日於L5中庭設置6大和風開運打卡位及互動區，包括6.1米高巨型「龍年造型招福貓」、「達摩貓不倒翁陣」、1.5米高的「招福貓手掌」及「木芥子大吉貓」。設計師為配合今年龍年，將龍與招福貓巧妙地融化為一體，讓全場滿載福氣，為大家祈願龍年好運連連！大家進入「祈福體感互動區」，化身成為渡辺涼子全新創作的各種超可愛賀年吉祥福貓，更可拍照及下載相片，留住珍貴的歡樂時刻與親友分享！