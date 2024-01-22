「上海商業．博愛單車百萬行2024」　一家大小與Miffy暢遊昂船洲大橋為慈善出力！

【營業資訊】由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之「上海商業．博愛單車百萬行2024」將於2024年3月17日（星期日）假昂船洲大橋舉行。這項全港最大型的慈善單車活動今天（18日）邀請到人見人愛的Miffy，聯同多位星級嘉賓現身活動發布會，攜手為活動掀開序幕，號召大家一同參與這個闔家歡的大型慈善單車活動，同時宣揚環保健康生活、並加強公眾對單車安全之意識！

人見人愛Miffy x 跨界名人齊齊撐．闔家歡全城為慈善、為環保出一分力！

博愛單車百萬行向來是全城期待的年度盛事，歷年總參與人數超過6萬人；活動今年踏入第十二屆，榮幸繼續獲得向來熱心公益的上海商業銀行冠名贊助，今屆更特意聯乘備受世界各地大眾喜愛的Miffy為活動主題，希望鼓勵更多市民大眾一起為慈善、為環保出一分力！是次活動將由一眾體壇及歌影視界巨星出任「愛心之星」，包括歌手尹光、三屆亞運金牌得主黃金寶、藝人兼前香港游泳奧運代表方力申，與大眾共同以單車破風而上！同時亦邀請到3位運動員，包括現役香港單車隊代表梁寶儀和梁穎儀、以及前香港單車代表隊成員馬詠茹擔任「Star Riders」，號召更多年青人寓運動於慈善！

博愛醫院董事局主席陳首銘博士致辭：「本院由衷感謝上海商業銀行連續七屆冠名贊助此別具意義的活動，推動香港單車運動發展，並為本院籌募理想善款，寓運動於慈善。我們期望『上海商業．博愛單車百萬行2024』參加人數能再創新高，號召超過6,000名單車愛好者及熱心人士一同參與。」

冠名贊助商上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志表示：「『上海商業．博愛單車百萬行2024』長幼共融，強身健體，展現活力。我們透過是次活動，宣揚綠色低碳生活，推動可持續發展，以愛心、善心、動力，創造善款數字節節上升。」

首次擔任活動「愛心之星」的尹光偕黃金寶及方力申等人現身力撐，更在台上齊心出力踏單車為活動亮燈，向大眾推廣健康綠色低碳生活。4位愛心之星的努力，成功獲博愛醫院董事局主席陳首銘博士及上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生慷慨解囊，並為「上海商業．博愛單車百萬行2024」籌得首筆善款，合共港幣$200,000，齊齊為環保、為慈善出一分力！

立即報名．與Miffy同暢遊昂船洲大橋！