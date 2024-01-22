黃心穎唔一定要做幕前　同泥鯭Ready做父母

藝人黃心穎成功克服4年前發生「安心事件」後的心理恐懼，宣布重新出發再戰樂壇，推出第3首新歌《I Sleep》，她早前接受專訪時，指愛上音樂全因可抒發感情，其中最令她感驚喜是可給人安慰，她說：「我老公喺我新歌上架嘅影音平台度，cap咗其中一個Comment我睇，當然佢事先過濾過晒先再畀我睇啦，我睇到有個女仔佢話自己患有抑鬱症，但睇咗我嘅專訪後，幫到佢紓緩心情，嗰刻我係好開心嘅，原來音樂可以幫到自己外，亦都幫到人。」自認「底花」的她公開多謝該網友留言真情剖白感受，皆因在她的留言板留言並非易事，覺得變相是鼓勵她。

心穎又說以前怕網民的批評而抗拒上網，不過其後又發現，其實有批評亦有善意的人，她謂：「雖然之前嗰幾年我唔係好敢出街，但又發現出到街，係冇人會走埋嚟當面鬧我嘅，就算事件發生後，我去咗美國，啲同學知我發生咩事，佢哋都冇歧視我，仲圍住我，係想保護我，明白我點解成日咁緊張。」

問到現時一切重新開始可想重返無綫？她坦言剛自美國返港時，無綫有傾她回巢，可是當時心理上未準備，但正式完約後，只想嘗以前未試過的工作，直言現時的人生目標不再是為搵錢：「經歷咁多嘢，以前喺無綫係搵到錢，但我係唔好開心嘅，依家搵唔到錢，但好開心，做歌手係不停付出，不過我有番自主權喎，我有啲投資，生活未致無憂，但唔一定要做幕前嘅，我都有興趣做幫舊屋翻新嘅生意。」再問到可會嘗試做媽咪？她甜笑說順其自然，和老公泥鯭已準備好做父母，只是上天未賜這份「貴重禮物」前，先做好自己，她又謂：「啲人叫我快啲生，因為老公大我好多嘛。」