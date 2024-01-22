擺脫「晚睡強迫症」　3大方法戒掉夜瞓習慣

現代人工作繁忙，下班回到家已經沒有多少私人時間，因此不少人為了爭取白天失去的時間，即使已經很疲累，但仍會選擇晚睡、熬夜，由此享受真正的Me Time。一直滑手機、煲劇，直至累到最後一刻捱不住才肯睡覺，導致第二天早上精神欠佳、抱住「今晚一定早點睡」的心態起床，結果到了晚上又開始「報復式捱夜」，長久下來對身體和精神都有很大影響，如果想擺脫這個惡性循環，那不妨參考以下3個方法，養成早睡早起的好習慣。

1.制定翌日的計劃

很多人不想睡覺，就是有種不安感，對於明天要面對的工作感到焦慮，寧願繼續疲勞，也要拖延入睡時間。這時候不妨在睡前把明天的待辦事項全部寫下來，清清楚楚放在眼前，在厘清工作內容的同時，又能產生一種「掌控感」，由此抒懷心內壓抑的煩惱。如果想更進一步釋除顧慮，可以在睡前先準備好明天上班要穿的衣服，那早上出門的時候便不用慌忙地找衣服或構思穿搭，從而減輕睡前的壓力。

2.關掉手機

手機是導致晚睡的元兇，一直看手機就忘記了時間，容易一眨眼就到了半夜凌晨，因此到到了睡覺時間，便強迫自己關上手機，閉上眼睛，讓腦袋處於空白狀態，最好把手機放在遠離床邊的位置。如果很難做到，可以嘗試聆聽睡眠音樂放鬆身心，但過程中也要避免玩手機，盡量讓自己保持在安靜、舒適的環境中。

3.設定睡覺鬧鐘

早上起床需要鬧鐘提醒，那晚上睡覺亦同樣需要，可以先在必睡時間前半小時設一個鬧鐘，提醒自己要開始慢慢收拾心情，把握時間盡快完成各種瑣事，例如吹頭髮、刷牙和洗澡等，趕快完成就不會被這些事情卡住，延遲睡覺時間。最重要的是給自己心理提示，不被拖延入睡的思想所控制。