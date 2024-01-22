空降大馬人氣爆燈　林夏薇恨與佘詩曼合作

正忙於在深圳拍新劇《黑色月光》的林夏薇，早前因身體抱恙返港休息，日前又飛赴馬來西亞出席食肆剪綵活動，薇薇在社交平台分享了當日的花絮，相中看到薇薇狀態大勇，貴為視后的她難得「空降」食肆，更吸引大批粉絲到場支持，場面擠擁，人氣爆燈。

薇薇接受當地傳媒訪問，表示現時身體狀況已OK了，她透露在深圳拍攝時天氣忽冷忽熱，故熬出病來，她指：「現在都是喝維他命C補充，要照顧好身體。」被問到老公會不會因此心疼？她笑言老公早已習慣：「他知道我一開工就會用百分之二百的能量去投入角色，我一旦投入就要做到最好。」她又透露《黑色月光》預計在深圳拍到農曆新年前，接著便會回香港繼續拍攝，而新年她應該有一兩天空檔休息，屆時會陪伴爸媽共聚天倫，認真孝順。

對於佘詩曼在《萬千星輝頒獎典禮》中成為三料視后，薇薇表示早看好阿佘，對賽果感到非當高興，還表示期待跟阿佘合作：「拍攝《黑色月光》之前，自己也曾許願希望可以挑戰亦正亦邪的角色，結果夢想成真。所以我希望許的願望（和佘詩曼合作）可以繼續成真。」被問到可有信心憑《黑色月光》再奪視后？薇薇表示：「我沒想那麼多，我每次演一個角色，都是全心投入，享受戲劇。」忙完劇集拍攝後，薇薇透露會開始推出自己的鑽飾品牌，希望盡快有好消息跟大家分享。