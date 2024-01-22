意式風情　味道多樣化

意大利每個地方的菜式風格都各有不同，再加上受到歐洲各地區影響，滲合不同風格，每道菜都富有特色，無論是親民美食又或高級的菜餚，本地都有好多選擇，又係時候約埋大班朋友開餐。

融合瑞士風

歐洲各國邊境都十分接近，部分地區的飲食風格亦易融合。大坑新開的Nocino主理人Matthew Ziemski來自瑞士南部的意大利語地區，故餐廳以瑞士意大利菜融合菜式為主，客人可以嘗到牛腱肉醬麻花意粉、麵包蟹黑胡椒芝士意粉和南瓜意大利雲吞等菜式，瑞士風的變奏和牛他他，配脆薯和牛奶蒜蓉醬，香港少見，甚至有炸餡餅和不同款的瑞士芝士，除瑞士美酒外，還有精心調配的雞尾酒，讓大家一次過感受兩地風味。

糅合地中海風情

意大利和地中海都是熱門旅遊勝地，美食自然選擇多。早前於上環開業的意大利餐廳JUNO糅合地中海風情，客人先品嘗自家製麵包配48個月伊比利亞火腿，緊接享用炸海鮮拼盤、炸鱈魚餅作開胃前菜，主食有特色黑松露意大利細麵和海鮮砂鍋西班牙式短麵，前者配鮮松露和帕爾馬芝士，後者結合傳統西班牙海鮮飯及意大利麵的特色烹調，味道吸引。主菜有碳烤法國蔚藍海岸鱸魚、普羅旺斯烤嫩羊肉卷和檸檬歐芹蝦等選擇。客人亦可選7道菜晚市嘗味菜單慢慢享用，度過一個愉快的晚上。

菜單多配搭

很多餐廳會設計午市或晚市菜單，不過有時選擇甚少。中環Cantina早前推出「定價不定食」菜單，由2道菜至4道菜選擇，如頭盤有意式吞拿魚醬小牛肉、意式生牛肉、雞肉凱撒沙或薄切西西里紅蝦等，意粉有牛肝菌意式豬內腸醬意粉、西西里紅蝦意式燉飯和黑松露扁幼麵配帕爾馬芝士等，主菜有紅酒燴牛頰肉、地中海風味鱈魚柳、鹽焗海鱸魚和米蘭式炸牛仔扒等，最後以經典、榛子或開心果口味的意大利芝士蛋榚作結，菜式選擇多，和朋友去可以揀多幾款，齊齊開心Share。

那不勒斯美食

剛從烤爐拿出來的薄最好食，跑馬地Little Napoli以正宗那不勒斯薄餅聞名，近日店子推出多款新口味，Zingara選用意大利優質的12個月帕爾馬火腿加車厘茄和水牛芝士等，鹹度適中。 Boschiva選用帕爾馬黑毛豬頸肉Coppa配火箭菜、蘑菇和牛至等，味道香濃，至於Contadina以博洛里亞的意大利火腿Mortafella做主角，加火箭菜和橄欖油，再加點松露碎更香口。吃薄餅時還可加添炸意式餡餅或焗意式三文治拼配，更加美味。