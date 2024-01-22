張致恒被網紅追住咬　疑向阿Sa借錢唔還聲帶曝光

藝人蔡卓妍（阿Sa）2022年接受內地節目《她的雙重奏》訪問時，爆料曾被好友呃佢有急事借錢，畀佢發現之後就嬲到即刻Block對方，連錢都唔要，當時已經有傳阿Sa口中「好友」疑似係張致恒（Steven）。點知尋日（21日）有位同Steven一家人素有積怨嘅網紅，忽然公開數段聲稱係Steven嘅錄音，又配上阿Sa於該節目嘅截圖，令網友有所聯想。

錄音中提到就疑似提到涉及嘅金額：「唉，我依家好乸煩，因為阿Sa之前做咗個節目，喺上海做咗啲訪問節目，話有個朋友借咗佢錢，然後仲要拉黑咗，冇再聯絡。跟住啲人個個就話係我，然後衝晒過嚟係咁叫我還錢畀阿Sa，嗰啲咁嘅嘢，唉，我好頭痛呀呢兩日。」、「最煩係影響到我吖嘛！人哋阿Sa又冇開名，啲人又過晒嚟係咁話我，我真係好頭痛！」、「我爭佢10萬呀。」網友驚訝Steven借人10萬大數目唔還！

暫時Steven仍未就爆料開聲，不過佢太太雯雯就先發聲，上載彩色背景圖，留言：「遠離是非 遠離複雜的城市 專注在小朋友、老公、狗狗世界」心情似乎未有影響。

其實阿Sa當時喺節目中表示：「有一個很好的朋友，他問我借錢就說了一句他最近有點困難，然後Ok就不用說了，我二話不說我就去銀行，我就給他打款，後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」表明已經同嗰位好友公開割席。