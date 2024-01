歌手吳雨霏(Kary)與網球王子老公洪立熙(Brian)結婚9年,日前2人周年紀念日,Kary網晒甜蜜合照放閃,並留言:「9 years happily married to my best friend (9年快樂地嫁給我最好的朋友)!」不過卻有網民踩場,狠批Kary老公唔靚仔:「好男人一般都不帥,只要好就可以了」,令Kary即霸氣護航:「他在我心目中是最帥的好老公啊!」